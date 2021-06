A quanto pare la versatilità è di casa in quel di Scorpion. Pochi giorni fa vi ho descritto HX1, capace di unire nelle sue linee neo-retrò 3 tipologie di casco, ma per chi vuole un casco dal design moderno senza rinunciare alla poliedricità il nuovo EXO 930 di Scorpion potrebbe essere la soluzione al problema. Come il suo predecessore, l’Exo 900 Air, è un casco modulare, ma che all’occorrenza può trasformarsi da integrale a jet rimuovendo la mentoniera, il tutto con la doppia omologazione P/J. Proprio lui è il protagonista di questa puntata di MotorunBoxing!

CALOTTA E PESO Anche in questo caso partiamo a descriverlo dalla calotta. I materiali utilizzati per la realizzazione sono componenti policarbonati di ultima generazione e, come spesso accade, Scorpion ha optato per due diverse misure di calotta in base alla taglia del casco: la più piccola copre dalla XS alla L, la più grande dalla XL alla XXXL, per un totale di 7 taglie disponibili. La doppia misura, come saprete, aiuta a contenere l’ingombro e il peso, seppur quello dell’EXO 930 non sia da record, 1.720 g in taglia M. C’è da dire però che questo è un piccolo prezzo da pagare per poter godere della versatilità di cui vi parlavo poco fa. Sempre sulla calotta sono presenti due prese d’aria nella parte anteriore e un deflettore in quella posteriore, che garantiscono il giusto ricircolo d’aria all’interno del casco. Oltre alla possibilità di smontare la mentoniera, poi, l’EXO 930 permette anche di installare un frontino quando lo si utilizza in modalità jet… sentirsi un trialista mentre si scende dal marciapiede è un attimo.

VISIERA E PINLOCK Capitolo visiera, quella dello Scoprion EXO 930 è dotata di sistema anti-appannamento Pinlock Max Vision di serie, una manna dal cielo quando la differenza di temperatura tra l’interno del casco e l’esterno è elevata, un ulteriore aiuto arriva anche dal para naso che devia il respiro dalla visiera. Per le giornate di pieno sole, invece c’è la pratica visierina parasole Speedview integrato nella calotta, con trattamento “antifog” su entrambi i lati. Ma non temete, se volete sfoggiare il vostro nuovo paio d’occhiali non sarà un problema grazie al sistema Kwikfit, che permette facilmente di inserire gli occhiali.

INTERNI E DOTAZIONE I cuscini interni 3D (smontabili e lavabili) sono rivestiti del tessuto Kwikwick2, confortevole e estremamente morbido al tatto, oltre che anallergico. La chiusura micrometrica è precisa, intuitiva e facile da usare. Per gli amanti della comunicazione, con la propria rubrica o il partner, c’è anche la versione Smart, già dotata di interfono EXO-COM, ma se in futuro vorrete aggiungerlo all’ EXO 930 non c’è alcun problema data la predisposizione al montaggio.

PREZZO E COLORI EXO 930 è in vendita nei colori Nero, Nero Perla Opaco, Bianco, Cement Grey, Giallo Neon, Rosso Neon al prezzo di 229,90 euro, mentre per la variante Cielo il prezzo è di 249,90 euro