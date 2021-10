Caschi racing moto

Cosa c'è dietro il successo di un pilota come Fabio Quartararo, laureatosi domenica campione del mondo MotoGP? Tanto talento, preparazione e volontà – anche piccoli trucchetti, qui 10 cose da sapere sul centauro francese – insieme a una bella dose di fortuna che, si sa, aiuta gli audaci. Nella gallery di questo articolo trovate le immagini più belle della gara di domenica sul circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico.

STA TUTTO NELLA TESTA Ma la differenza tra un campione potenziale e uno che lo diventa davvero sta anche... nella testa. Quella di Fabio Quartararo è protetta dallo Scorpion EXO R1 Air, casco di Scorpion Sports del quale vi avevamo già parlato e che vi avevamo anche presentato in video nel nostro unboxing.

IN PILLOLE Il casco racing di Scorpion Sports, dotato di calotta in ULTRA-TCT disponibile in 3 differenti misure e sistema di chiusura ad anello doppia D in titanio, ha un peso di 1.280 grammi in taglia M e una garanzia di 5 anni. Lo Scorpion EXO R1 Air, nella colorazione Fabio Monster Replica, è in vendita al prezzo di 529,90 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 29/10/2021