Scorpion ADX-2, il modulare pronto all'avventura si rinnova

L’avventura può chiamare da un momento all’altro, come farsi trovare pronti a tutto? Serve versatilità, una caratteristica tipica del vecchio Scorpion Sports ADX-1, pronto alla pensione perché ora è il turno del suo successore ADX-2, più tecnologico e omologato con la nuova normativa europea 22.06. È lui il protagonista di questa puntata di MotorUnboxing!

La calotta ricalca nelle dimensioni e nelle forme il suo predecessore, e anche il materiale utilizzato per la sua realizzazione è il medesimo: il policarbonato. Per mantenere le giuste proporzioni la calotta è disponibile in due differenti misure, la piccola copre le taglie dalla S alla XL, la grande è dedicata a doppia e tripla XL. Per dissipare l’energia dovuta ad un potenziale impatto c’è l’EPS, utilizzato anche per la mentoniera. Un’importantissima novità a livello tecnico è la doppia omologazione P/J, prima assente sul’ADX-1, che permette di utilizzare il casco anche con la mentoniera alzata.

Gli interni dei casci Scorpion sono tra i miei preferiti, confortevoli e sempre ben realizzati. Non fa eccezione nemmeno il nuovo ADX-2. Sono realizzati in contur 3D e rivestiti dal nuovo tessuto KwickWick C (assorbente, traspirante, estremamente morbido e ipoallergenico) con cuscinetti KwikFIT che grazie a dei pratici svasi consentono di indossare e togliere comodamente gli occhiali. Il deflettore nasale, molto flessibile, e il sottogola sono amovibili, così come il resto degli interni che sono ovviamente sfoderabili e lavabili.

Un occhio di riguardo è stato dedicato anche a chi ama equipaggiare il proprio casco con un interfono, ci sono infatti delle pratiche rientranze per posizionare gli altoparlanti, del sistema proprietario EXO-COM o di un eventuale interfono generico.

Sull’ADX-2 la visibilità non si presta a critiche, il campo visivo è ampio e non manca nemmeno la visiera pinlock che previene l’appannamento. Molto comodo il sistema che permette alla visiera di accoppiarsi automaticamente con la mentoniera quando questa è alzata, soluzione semplice ma ingegnosa. Per le giornate di sole, come si conviene ad un casco touring, non poteva mancare il visierino parasole regolabile in maniera semplice anche con i guanti invernali. A prova di svogliato c’è la chiusura microlock.

Lo Scorpion ADX-2 parte da 249,90 euro (IVA inclusa) per le colorazioni Solid (Nero Perla Opaco – Bianco Perla – Grigio Cemento) mentre sale a 279,90 euro (IVA inclusa) per le grafiche Carrera e Camino.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 16/12/2021