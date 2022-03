Scorpion EXO-390: unboxing e prova del casco integrale dal prezzo super

Protagonista di questo unboxing è lui, lo Scorpion EXO-390, integrale entry level moderno e sportivo che mi ha convinto per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Già, perché l’EXO-390 ha un prezzo davvero imbattibile. Scopriamolo insieme!

Mi piace sin dal primo momento, quando lo tocco con mano, percependo qualità, a dispetto del segmento entry level. Belle sono anche le colorazioni – questa è la Chica II ma ce ne sono molte altre, per tutti i gusti – e apprezzo la sensazione avvolgente degli interni sulle guance, mi sento coccolato e sicuro. Questo EXO-390 poi, ha dalla sua un prezzo ottimo e per questo mi ha convinto davvero. Ora vi racconto come è fatto.

Partiamo da fuori, ossia dalla calotta in componenti policarbonati avanzati di ultima generazione, sulla quale trovano spazio le prese d’aria aerodinamiche accoppiate agli Scorpion Air Channel, per un migliore flusso dell’aria all’interno del casco. Veniamo ora agli interni in morbida schiuma, sfoderabili e lavabili, che sono rivestiti dal tessuto traspirante e ipoallergenico KwikWick2, mentre i cuscinetti KwikFit permettono di inserire e togliere gli occhiali facilmente, con paranaso e sottogola che sono removibili. Il sistema di chiusura dello Scorpion EXO-390, invece, è affidato a un cinturino micrometrico a sgancio rapido. La visiera EverClear è dotata di trattamento anti-appannante su entrambi i lati, ma è disponibile come optional il pinlock: oltre alla posizione aperta o chiusa, comunque, può essere lasciata lievemente aperta, per far circolare più aria all’interno del casco. L’EXO-390 è disponibile con 2 diverse calotte, una che copre le taglie dalla XS alla M e una dalla L alla XXL, col peso che in taglia M è di circa 1.450 gr (+ o - 50 gr).

Scorpion EXO-390: questa è la livrea Chica II, ma ce ne sono tante altre

E veniamo ora ai colori: Danilo ha scelto per me una delle nuove grafiche 2022 dell'EXO-390, la Chica II – probabilmente avrà pensato mi donasse – ma ce ne sono tante altre, con prezzi a partire da – tenetevi forte – 99,90 Euro per le versioni in nero, nero opaco o bianco, mentre per le altre livree servono 109,90 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 28/03/2022