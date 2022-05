Scorpion EXO-1400 Air: l'unboxing del casco integrale per i mototuristi

Quali sono le caratteristiche imprescindibili per un casco GT? Certamente qualità, ma anche una speciale attenzione alla sicurezza e un comfort di alto livello. Nella gamma Scorpion Sports c’è lui, l’EXO-1400 Air, il casco integrale dedicato in particolare ai mototuristi. Scopriamolo insieme!

Scorpion EXO-1400 Air: le impressioni alla guida

Che l’EXO-1400 Air sia – insieme alla versione Carbon – il casco top di gamma GT di Scorpion lo capisco appena lo indosso: il cinturino è con chiusura a doppia D e i guanciali sono dotati di sistema di estrazione rapida, per la rimozione in caso di incidente. Gli interni, morbidi e confortevoli, sono dotati dei cuscinetti AirFit: con il pulsante all’interno della mentoniera posso gonfiarli e cucirmeli praticamente addosso. Le prese d’aria, su mento e calotta, regolabili su 2 posizioni, mi permettono di regolare i flussi d’aria all’interno del casco e, grazie a paranaso e lente Pinlock, non corro il rischio di vedere appannata la visiera. Basta? Dai, vi racconto qualcosa in più su di lui...

Scorpion EXO-1400 Air

Partiamo dalla calotta che, trattandosi di un casco top di gamma, è in fibra TCT che garantisce elevata resistenza e assorbimento agli urti. Sulla superficie troviamo poi le prese d’aria profilate, per la massima silenziosità, grazie alle quali l’aria entra all’interno del casco, mentre nella parte posteriore l’estrattore si occupa di farla uscire. Il peso dello Scorpion EXO-1400 Air? In taglia M fa segnare 1.425 grammi.

VISIERA E VISIERINO Passiamo ora alla visiera. Grazie al meccanismo Ellip-Tec è possibile rimuovere la visiera facilmente e senza attrezzi. Il sistema di blocco, al centro, ne permette la chiusura ermetica, che può essere sbloccata e posizionata su tutto aperto, ma anche su una posizione lievemente aperta, per far passare un po’ d’aria. All’interno della visiera, come vi raccontavo prima, c’è la lente Pinlock, mentre la visierina solare retrattile Speedview è dotata di trattamento antiappannante su entrambi i lati.

Scorpion EXO-1400 Air: la visiera

INTERNI Gli interni, rivestiti in tessuto Kwikwick III, sfoderabili e lavabili, sono dotati di cuscinetti AirFit, come dicevo prima. Si gonfiano e si sgonfiano – tramite i due pulsanti all'interno della mentoniera – quanto serve, per cucirsi al meglio sulla forma anatomica di ognuno. Se poi ho bisogno di indossare gli occhiali da vista o da sole, nessun problema: grazie al sistema Kwik Fit di Scorpion Sports le astine degli occhiali trovano facilmente spazio.

Scorpion EXO-1400 Air: gli interni, il cinturino a doppia D

DISPONIBILITÀ E PREZZI Lo Scorpion EXO-1400 Air è disponibile in 3 calotte XS-M, L e XL-XXL, con prezzi a partire da 299,99 Euro per le versioni monocolore, mentre per quelle con grafiche come quella dell'unboxing, la Attune, ne servono 369,90.

Pubblicato da Michele Perrino, 02/05/2022