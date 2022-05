Nuovo Scorpion VX-22 Air: il compagno ideale per avventure off-road

Il casco VX-22 Air adotta le ultimissime tecnologie made in Scorpion (qui il nostro unboxing di Scorpion EXO-1400 Air) ed è stato pensato per offrire le massime prestazioni e proteggere dalle condizioni estreme della guida in fuoristrada. Il VX-22 Air utilizza la tecnologia MIPS (Multi-Directional Impact Protection System), capace di ridurre le commozioni cerebrali da impatto. La calotta in fibra Ultra TCT - sviluppata in esclusiva da Scorpion Sports - il sistema EPS a doppia densità e la tecnologia MIPS aspirano a imporsi come nuovi riferimenti in termini di protezione e affidabilità.

Scorpion VX-22 Ares

SOLUZIONI HI-TECH L’esclusivo sistema di gonfiaggio dei guanciali AirFit combinato con il rivestimento interno super traspirante e antibatterico KwickWick III forniscono un comfort, una vestibilità e un controllo dell’umidità ai massimi livelli. Con il sistema AirFit, inoltre, non ha importanza quale sia la forma del volto di chi lo indossa, basterà pompare aria nei cuscini interni del casco per provare fin da subito un elevato livello di calzabilità. Grazie alla fodera KwickWick III poi, asciutto e freschezza vi accompagneranno in ogni momento.

Scorpion VX-22 Attis

CARATTERISTICHE E PREZZI VX-22 Air prevede anche una piccola parte piana sulla superficie della calotta per il montaggio facile e sicuro della action-cam. Inoltre, l’ampia apertura frontale consente l’uso di qualsiasi tipo di occhiale oltre a fornire una visione periferica ottimizzata per viaggi e avventure off-road. Infine, un altro degli elementi più caratteristici del nuovo VX-22 Air è il nuovo frontino, progettato e realizzato con un materiale leggero e ancor più resistente. La gamma VX-22 2022 parte dai 299,90 euro della versione Solid (nero, nero opaco e bianco) e arriva ai 329,90 di Ares, Attis e Neox.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 04/05/2022