Scorpion EXO-491: il casco integrale GT di fascia media nell'unboxing

Siete alla ricerca di un casco integrale del segmento GT che offra qualità e dotazioni ma senza spendere una fortuna? Allora l’EXO-491 di Scorpion Sports potrebbe essere il prodotto che fa al caso vostro... Nella gamma dei caschi Gran Turismo si colloca sotto all’EXO-1400 AIR, che vi abbiamo già mostrato e del quale vi linko qui l’unboxing. Andiamo a scoprire l’EXO-491 insieme, ma prima, scopriamo come funziona!

Scorpion EXO-491

Gli interni sono morbidi e avvolgenti, mentre è buono il funzionamento del visierino Speedview, azionabile tramite la levetta posta sul lato sinistro della calotta. A garanzia della sicurezza la presenza dei laccetti rossi che permettono al personale di soccorso di sganciare con facilità i guanciali ed estrarre il casco, mentre paranaso e sottogola danno un'idea premium a un casco dall'ottimo rapporto qualità-prezzo.

Scorpion EXO-491: 3/4 posteriore

La calotta dell’EXO-491 è realizzata in elementi policarbonati avanzati di ultima generazione e ha superato con successo la più severa omologazione ECE R22-06. Sulla calotta troviamo le consuete prese d’aria, qui nella parte alta, e gli estrattori posteriori, che permettono all’aria di entrare e fluire verso l’esterno. Sulla mentoniera, invece, troviamo l'altra classica presa d'aria.

VISIERA Veniamo ora alla visiera che è possibile bloccare in posizione chiusa, aperta o leggermente aperta, per far passare un po’ d’aria, ed è dotata del sistema Ellip-Tec che ne permette lo smontaggio rapido, senza l’ausilio di attrezzi. Il sistema antiappannamento Pinlock è previsto come optional, mentre il visierino parasole SpeedView è dotato su entrambi i lati di trattamento antiappannante.

Scorpion EXO-491: la visiera ha la predisposizione per il Pinlock

INTERNI Gli interni dell’EXO-491, removibili e lavabili, sono realizzati con il nuovo tessuto Kwickwik-C, traspirante e sono dotati dei cuscinetti in schiuma a tripla densità KwikFit, per indossare senza problemi gli occhiali da sole o da vista. Completano la dotazione il deflettore nasale extra soffice, smontabile, e il sottogola in neoprene amovibile, mentre il cinturino è con chiusura micrometrica.

Sono 3 le taglie della calotta, 8 quelle del casco: si va da 2XS-S alla M-L, fino alla XL-3XL, con un peso di 1.540 grammi in taglia M. Lo Scorpion EXO-491 ha un prezzo a partire da 139,90 Euro, fino a un massimo di 179,90 Euro per la livrea replica Fabio Quartararo.

Pubblicato da Michele Perrino, 09/09/2022