Scorpion EXO-230: il casco jet omologato ECE R-2206 nel video unboxing

Il caldo non dà ancora tregua ma non volete rinunciare alla sicurezza? EXO-230, casco jet di Scorpion Sports omologato ECE R22-06, allora, potrebbe fare al caso vostro. Il protagonista del nostro unboxing è lui, andiamo a scoprirlo insieme!

L'EXO-230 di Scorpion Sports

Dimentichiamoci i vecchi jet: l'EXO-230 di Scorpion Sports mi piace per come avvolge le guance, sembra un integrale, e mi trasmette tanta sicurezza. La visiera è davvero molto ampia, il che si traduce in tanta visibilità ma anche in un bella protezione dall'aria – per intenderci fino al mento – quando la stagione è più fresca. Buono, infine, il funzionamento delle prese d'aria d'aria sulla calotta, che portano un po' d'aria all'interno della calotta.

Scorpion EXO-230: vista laterale

Conosciamolo però dal punto di vista tecnico, cominciando come sempre da fuori, proprio dalla calotta, in componenti policarbonati avanzati di ultima generazione. E su di essa che trovano spazio le 3 prese d’aria che hanno poi, nella parte posteriore, gli estrattori per favorire la circolazione dell’aria verso l'esterno. La visiera ha la predisposizione per il sistema Pinlock MaxVision, mentre il visierino parasole Speedview è dotato di trattamento antiappannante su entrambi i lati.

Scorpion EXO-230: interni con rivestimento antibatterico e cuscini smontabili e lavabili

INTERNI Spostiamoci dunque all’interno dell'EXO-230 per parlare dei nuovissimi interni Kwikwick non 1, non 2 ma... C dotati di rivestimento antibatterico. I cuscinetti interni KwikFit in schiuma a tripla densità, sfoderabili e lavabili, permettono di inserire con facilità gli occhiali. Chiudiamo la parte delle caratteristiche tecniche con il cinturino, dotato di chiusura micrometrica, mentre è provvisto anche di alloggiamento per gli auricolari. Il peso dell'EXO 230 di Scorpion Sports è di 1.350 grammi in taglia M.

Lo Scorpion EXO-230 è disponibile, in 3 misure di calotta, una per XS e S, una per M e L, l’altra per XL e XXL, ha una garanzia di 5 anni e un prezzo a partire da 139,90 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 26/08/2022