Caberg Tourmax Titan: quando il casco adventure è anche apribile!

Caberg Tourmax, primo casco adventure apribile, è pensato per tutti i possessori di enduro e maxi enduro che guardano alla sicurezza – ha ottenuto 5 su 5 nei crash test Sharp – ma vogliono anche godere di una certa elasticità e, magari, viaggiare a volto scoperto laddove possibile. Scopriamo caratteristiche, colori e prezzi.

COME UN MODULARE Doppia omologazione P/J a parte, che consente di utilizzare sia in modo integrale (posizione P) sia a mentoniera alzata (posizione J), evitando così spiacevoli inconvenienti come la chiusura accidentale della stessa, Caberg offre la possibilità di usare il casco senza frontino: utilizzando le viti presenti all’interno della confezione è possibile chiudere i fori, rendendolo così un tradizionale casco apribile. Il frontino del Tourmax si avvicina automaticamente alla visiera quando viene aperta la mentoniera, riducendo così la resistenza all’aria.

Il Caberg Tourmax

VENTILAZIONE Il sistema di aerazione può contare su 2 ampi aeratori collocati sulla mentoniera e sulla parte superiore della calotta che attraverso una serie di canali interni assicurano un ottimo ricambio d’aria. La parte interna del casco, realizzata con materiali in tessuto traspirante e ipoallergenici (sono estraibili e lavabili), garantisce la massima freschezza e igiene.

VEDI ANCHE

VISIERE Il Caberg Tourmax è dotato del sistema Double Visor Tech, vale a dire una visiera trasparente all'esterno e il visierino interno parasole opaco: la prima è resistente ai graffi e, grazie alla doppia lente Pinlock, evita l’appannamento.

Caberg Tourmax Titan

BLUETOOTH Tourmax è predisposto per l’alloggiamento del sistema di comunicazione bluetooth Just Speak Evo o di quelli equivalenti aftermarket, permettendo di comunicare non solo attraverso il telefono cellulare e con il proprio passeggero ma anche di collegarsi a un GPS, ascoltare musica attraverso il telefono o lettore MP3.

TAGLIE, COLORI E PREZZO Caberg Tourmax è disponibile nelle taglie che vanno dalla XS alla XL, in nero opaco, antracite opaco, bianco metallizzato, ma anche nelle versioni sportive Marathon e Titan. Completamente fabbricato in Italia, Tourmax Titan è proposto al prezzo di 299,99 Euro, mentre per il modello Tourmax monocolore servono 259,99 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 26/10/2022