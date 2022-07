Caberg Riviera V4 2022: il demi-jet per viaggi in sicurezza

La linea Caberg Riviera V4 - arricchitasi ulteriormente nel catalogo 2022 delle nuove varianti colore azzurro opaco e verde militare opaco - racchiude nel modello Jet Riviera tutta l'esperienza e il know-how di quasi cinquant'anni nel settore, con linee eleganti ed innovative tipiche del Made in Italy (qui il nostro approfondimento). Caberg Jet Riviera è disponibile in due differenti taglie di calotta per permettere una perfetta proporzione tra il volume del casco e la taglia del motociclista. Caberg ha lavorato per soddisfare le esigenze dei motociclisti più esigenti riducendo il volume del nuovo Riviera V4. La scelta può ricadere quindi sulla calotta piccola con taglie XS 53/54, S 55/56, M 57/58 o su una calotta più grande con taglie L 59/60 XL 61/62, XXL 63.

Caberg Riviera V4 2022

HI-TECH Equipaggiato con l'esclusivo sistema Double Visor Tech, Riviera V4 garantisce una visibilità ottimale e una guida in totale sicurezza grazie all'innovativa visiera parasole interna abbinata alla visiera esterna trasparente, antigraffio e di grandi dimensioni (qui l'approfondimento su Caberg Freeride Nuke 2022). Le due versioni colore del demi jet Riviera V4 possono essere accessoriate con il sistema Just Speak Evo o con altri comunicatori disponibili in after market che - grazie alle sedi presenti all’interno del casco - permettono di comunicare non solo con il proprio telefono cellulare e con il proprio passeggero ma anche di collegarsi a un GPS o ascoltare musica attraverso il telefono o lettore MP3.

Caberg Riviera V4: nuovi colori

TRASPIRANTE Caberg Riviera V4 ha un sistema di ventilazione costituito da una presa d'aria posizionata nella parte superiore e da due estrattori posteriori. Riviera V4 vanta interni morbidi realizzati con tessuti ad altra traspirabilità, completamente amovibili e lavabili e una chiusura al cinturino con fibbia a regolazione micrometrica, sicura e di facile regolazione. Inoltre per assicurare eventualmente il casco al gancio sottosella è presente un pratico anello in acciaio. Caberg Riviera V4 è il demi Jet omologato Ece 22.05, in grado di rispondere alle esigenze degli appassionati motociclisti e possessori di scooter che apprezzano muoversi in città o sui tratti extraurbani in totale sicurezza e comfort. Le due nuove versioni del modello Riviera sono già disponibile a un prezzo di 119,99 euro IVA compresa.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 12/07/2022