Caberg Uptown Loft, il casco jet colorato per l’estate

Si amplia la collezione 2022 dell’azienda bergamasca, leader della produzione di caschi. Tre nuove varianti colore per il jet da usare in città (e fuori)

Con un quarto di secolo d’esperienza sulle spalle, Caberg è uno dei leader riconosciuti nella produzione di caschi. La collezione estiva 2022 dell’azienda bergamasca si arricchisce di tre nuove varianti colore per il modello Uptown Loft, jet ideale da usare in città, ma non solo. Le nuove colorazioni sono: nero opaco, arancione fluo e l’antracite; nero opaco, giallo fluo e antracite; grigio opaco, nero e argento.

Caberg Uptown Loft, il nuovo casco jet colorato per l'estate

DOPPIA VISIERA Caberg Uptown Loft monta l’esclusivo sistema Double Visor Tech, con visiera parasole interna abbinata a quella esterna trasparente, antigraffio e di grandi dimensioni, ottima anche per quanto ci si sposta fuori città. Di serie la predisposizione per la lente aggiuntiva antinebbia Pinlock. Il sistema di ventilazione prevede due prese d'aria frontali, due fori posteriori e tessuti interni, anallergici, removibili, lavabili e ad elevata traspirabilità.

DOPPIA CALOTTA Come gli altri modelli della linea Uptown, anche i Loft possono montare il sistema Just Speak Evo di Caberg, o altro comunicatori after market, che permettono di comunicare con il cellulare, con un eventuale passeggero, ma anche di ascoltare i messaggi del GPS o la musica dallo smartphone. La doppia calotta esterna è disponibile in due taglie diverse taglie esterne: la più piccola con taglie interne XS 53/54, S 55/56, M 57/58, e quella più grande con taglie L 59/60 XL 61/62, XXL 63. La chiusura è a fibbia con regolazione micrometrica, e non manca un anello in acciaio per fissare il casco alla motocicletta.

SCHEDA TECNICA CABERG UPTOWN LOFT

­Calotta LG Chem Hi-Impact ABS Ventilazione Aerazione regolabile con estrattori d’aria posteriori Interno estraibile, lavabile, tessuti ipoallergenici e traspiranti Visiera Double Visor Tech Monocolore Antracite opaco, blu opaco Yama, nero opaco, bianco Colori Nero opaco/Antracite/Giallo fluo, Nero opaco/Antracite/Arancione fluo, Grigio opaco/Nero/argento Versione Bloom base bianca e grafica floreale Argento/Rosa Fibbia Regolazione micrometrica Calotta piccola XS-S-M Calotta grande L-XL-XXL Peso 1.150 +/-50 gr. Prezzo 169.99 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 28/06/2022