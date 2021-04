Il demi jet Riviera V4 di Caberg si presenta con linee eleganti, pensato sia per l’utilizzo urbano sia per quello extra urbano. Grazie al volume ridotto, il casco risulta pratico e comodo con la possibilità di essere riposto facilmente anche nei sottosella più stretti. Pratico, sicuro, ma anche fresco: il sistema di ventilazione è costituito da una presa d’aria superiore e da due estrattori posteriori, offrendo il massimo comfort anche nelle più critiche condizioni atmosferiche. Oltre alla visiera esterna, il Riviera V4 ha anche un visierino parasole; la chiusura ha una fibbia micrometrica e un anello per fissare il casco allo scooter. Tutti gli interni, composti con tessuti ad alta traspirabilità, sono estraibili e lavabili. Il peso è di 1.150 grammi.

PREZZO E TAGLIE Il nuovo Caberg Riviera V4 ha la predisposizione per il sistema di comunicazione bluetooth Just Speak Evo per collegare il vostro smartphone. Il prezzo è di 119,99 € (IVA inclusa) per le 4 versioni monocolore disponibili e 139,99 € (IVA inclusa) per le 5 versioni grafiche. La calotta è disponibile in due taglie, che partono da XS-S-M a L-XL-XXL.