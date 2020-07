ARRIVA DARKSIDE Jackal, l'integrale di Caberg, da oggi annovera una nuova colorazione. Oltre alle grafiche monocolore bianca e nera, Imola e Supra (entrambe in due combinazioni cromatiche), nonché Techno (in tre varianti cromatiche), debutta ora in una nuova aggressiva colorazione 2020: Darkside.

CABERG JACKAL La calotta è realizzata in due misure (piccola per le taglie dalla XS alla M e grande per le taglie dalla L alla XXL), gli interni sono in tessuto anallergico, completamente sfoderabili, lavabili e sostituibili e, insieme col sistema di ventilazione composto da tre prese d’aria e un estrattore posteriore, promettono la massima igiene ed un comfort di alto livello. La presa d’aria sulla mentoniera, a due vie, indirizza il flusso d’aria sulla visiera in modo da evitarne l’appannamento, mentre le due prese d’aria superiori (regolabili tramite un avanzato sistema di canalizzazioni interne) garantiscono la regolazione della temperatura grazie anche all’estrattore posteriore, che favorisce l’eliminazione dell’aria calda e viziata dall’interno della calotta.

ALTRE CARATTERISTICHE Il deflettore Stop Wind sotto al mento e il deflettore superiore sono removibili, la chiusura è dotata di regolazione micrometrica e il visierino parasole DVT (Double Visor Tech), facilmente azionabile anche con i guanti tramite una leva esterna, contribuisce al comfort e alla sicurezza: insieme alla visiera con trattamento antigraffio, consente una visibilità ottimale in tutte le condizioni di luce. La visiera è poi dotata di un sistema di sgancio rapido che ne consente la rimozione - per la sostituzione o la pulizia - senza l’uso di attrezzi; è inoltre predisposta per l’applicazione della lente Pinlock, che evita la formazione di condensa anche nelle condizioni più difficili.

DISPONIBILITÀ E PREZZO Il casco integrale Caberg Jackal Darkside è già disponibile nei punti vendita al prezzo suggerito di 189,99 euro.