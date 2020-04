100% MADE IN ITALY Caberg è la prima azienda italiana ad aver prodotto caschi apribili, e il modello Levo è probabilmente quello di maggior successo. La calotta in fibre composite e la doppia omologazione P/J permette di utilizzarlo sia con mentoniera chiusa sia con mentoniera aperta, sempre nella massima sicurezza.

SICUREZZA E COMFORT La calotta esterna del casco, disponibile in due misure, è realizzata in fibre composite oppure, nella versione Carbon, in fibra di carbonio. La doppia omologazione P/J è stata ottenuta superando i test previsti dalla normativa ECE per i caschi integrali (P) e jet (J), con mentoniera aperta. Il sistema di ventilazione, costituito da due presa d’aria frontali e due estrattori posteriori, offre un comfort ottimale in ogni condizione, attraverso i canali presenti nella calotta interna.

VISUALE SGOMBRA Levo ha anche una ampia visiera che permette al motociclista di contare su un campo di visione tra i più estesi della sua categoria (definito “panoramic ultra-wide visor”), garantendo un’apertura frontale della visuale pari a 82°. Di serie, Levo è equipaggiato con la lente antiappannante Pinlock Max Vision; a questa si aggiunge la visiera parasole integrata Double Visor Tech, facile da manovrare anche con i guanti.

ANCHE PER I QUATTR’OCCHI Gli interni, completamente estraibili e lavabili, sono realizzati con tessuti ad alta traspirazione e trattati Sanitized. Le guance hanno un profilo che consente di indossare gli occhiali. Levo è predisposto per i principali sistemi di comunicazione presenti sul mercato, grazie agli spazi dedicati per altoparlanti e microfono, compreso il comunicatore Caberg Just Speak Evo.

SCHEDA TECNICA

Calotta : fibre composite / carbonio (Levo Carbon)

: fibre composite / carbonio (Levo Carbon) Interno : estraibile e lavabile in tessuti ipoallergenici e traspiranti

: estraibile e lavabile in tessuti ipoallergenici e traspiranti Ventilazione : due prese d’aria frontali e due estrattori d’aria posteriori

: due prese d’aria frontali e due estrattori d’aria posteriori Visiere : DVT (Double Visor Tech) trasparente ultra-wide antigraffio con Pinlock Max Vision di serie, visiera parasole antigraffio integrata

: DVT (Double Visor Tech) trasparente ultra-wide antigraffio con Pinlock Max Vision di serie, visiera parasole antigraffio integrata Fibbia a regolazione micrometrica

Colori : Nero opaco, Bianco, giallo fluo ad alta visibilità

: Nero opaco, Bianco, giallo fluo ad alta visibilità Grafiche : Flow (base nero lucido e grafica giallo fluo e antracite), Prospect (tre versioni colore)

: Flow (base nero lucido e grafica giallo fluo e antracite), Prospect (tre versioni colore) Omologazione : ECE 22.05 P/J

: ECE 22.05 P/J Taglie disponibili: XS, S, M (calotta piccola), L, XL, XXL (calotta grande)

disponibili: XS, S, M (calotta piccola), L, XL, XXL (calotta grande) Peso: 1.550 gr per XS-S-M, 1.650 gr per L-XL-XXL

PREZZO Il casco è disponibile in versioni monocolore nero opaco, bianco, e giallo fluo alta visibilità, oltre alle grafiche Flow e la nuova Prospect. Levo Prospect è disponibile nei punti vendita Caberg al prezzo consigliato di 429.99 euro. Maggiori informazioni sul sito caberg.it.