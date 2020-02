CABERG 2020 Il catalogo 2020 di Caberg si arricchisce di una proposta dedicata sia al mondo urbano ed extra urbano, sia al touring. Il nuovo casco jet Caberg Flyon, presentato a Eicma 2019, è dotato di lunga visiera trasparente con lente anti appannamento pinlock e visierino parasole integrato.

CABERG FLYON Tra le caratteristiche principali del jet Flyon c'è l'ampia visiera esterna con sistema di blocco, la lente antiappannamento Pinlock di serie e la visiera parasole integrata. Sono disponibili come ricambio la visiera esterna scura e specchiata silver. Il sistema di ventilazione si avvale di due prese d’aria superiori e di un estrattore d’aria posteriore. La calotta è realizzata in fibre composite ma è disponibile anche la variante Flyon Carbon, con calotta in fibra di carbonio. Il nuovo casco Caberg Flyon è disponibile nelle versioni monocolore nero opaco, bianco lucido e blu opaco e in versione grafica Bakari, per cui è possibile scegliere tra tre combinazioni cromatiche: nero opaco/giallo fluo, antracite opaco/nero e bianco/argento/colori Bmw.

Taglie disponibili: XS-XXL

Prezzo: 239,99 euro e 329,99 euro (Full Carbon)