LEVO TEST RIDE L'iniziativa di Caberg, che coinvolge numerosi punti vendita del settore motociclistico in diverse regioni italiane, renderà possibile provare l’apribile top di gamma Levo, casco modulare progettato per l'impiego touring e la clientela più esigente.

CABERG LEVO Il Caberg Levo, realizzato con calotta in fibra composita, offre il più ampio campo visivo rispetto agli altri modulari in commercio grazie all’angolo di visione verticale di 82°: che permette di tenere d’occhio la strada ma contemporaneamente anche cruscotto e navigatore GPS. Un campo di visione definito “panoramic ultra-wide visor”. Il Levo ha ottenuto ben quattro stelle nel test Sharp, vanta due misure di calotta esterna, doppia omologazione P/J (P sta per caschi integrali; J per i jet, con mentoniera aperta), sistema di ventilazione con due prese d’aria frontali e due estrattori posteriori. E ancora lente antiappannante Pinlock Max Vision e visiera parasole integrata Double Visor Tech. Gli interni sono completamente estraibili e lavabili, trattati Sanitized, inoltre le guance hanno un profilo che consente di indossare gli occhiali con estrema facilità.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI Ecco quali sono le regioni e i punti vendita che aderiscono all'iniziativa Levo Test Ride, da nord a sud della Penisola, dove sarà possibile testare il Caberg Levo.

TRIVENETO

VALERI SPORT: Via Padova 44, 31041, CORNUDA (TV)

MARKET 2RUOTE: Via Circonvallazione Est 4 SS VI-TV,31033, CASTELFRANCO VENETO (TV)

MOTOCHARLIE: Via De Jenner 22/A, 34148, TRIESTE (TS)

MOTOUTLET: Via Fornace 4, 33170, PORDENONE, (PN)



PIEMONTE

GR MOTO: Corso Svizzera 185, 1049, TORINO (TO)

GALFRE MOTO ABBIGLIAMENTO: Via Savona 41, 12100 CUNEO (CN)



LIGURIA

58 ROSSO BIKER'S STORE: Via Archimede 58R, 16142, GENOVA (GE)



LOMBARDIA

MILANOMOTO.IT: Viale Liguria 40, 20143, MILANO (MI)

MOTORPEP: Via Cesare Battisti 82, 20010, POGLIANO MILANSE (MI)

CERUTTI MOTO: Via Giuseppe Zucchi 6, 20095, CUSANO MILANINO (MI)

VALENTINO MOTO: Via Emilia Km. 293, 26900, LODI (LO)

LEONI MOTO: Via Pietro Sissa 2, 46014, CASTELLUCCHIO (MN)

MOTOLOOK: Via Matteotti 11, 27058, VOGHERA (PV)

GIGA MOTO: Corso Novara 162/8, 27029, VIGEVANO (PV)

MOTOMODA: Via Vigentina 136, 27100, PAVIA (PV)

MOTONE RACING: Via Varesina 98, 22100, COMO (CO)

CENTAURY'S HOUSE: Via Dei Mille 180, 24060, CASTELLI CALEPIO (BG)

V.A.R.A: Viale Tunisia 15, 20124, MILANO (MI)



EMILIA ROMAGNA

PRORACING: Via Pietro Giardini 284, 41124, MODENA (MO)

GAMA accessori Auto e Moto: Viale Oberdan 625, 47521, CESENA (FC)



LAZIO

MOTOMANIAK: Via Portuense 319, 00149, ROMA (RM)

SI. MOTO: Via Tuscolana 6, 00182, ROMA (RM)



CAMPANIA

IL RICAMBIO DI RUSSO: Via Salvator Rosa 249, 80136, NAPOLI (NA)

DEAMOTO: Via Cilea 227, 80127, NAPOLI (NA)

M2 MOTO: Via Posidonia 259, 84128, SALERNO (SA)



PUGLIA

BIKER STORE: Via Giovanni Amendola 147, 70126, BARI (BA)



MARCHE

RAGNI MOTO: Viale Pietro Milani 63, 60044, FABRIANO (AN)



TOSCANA

MOTOFABBRIS: Via Chiarugi 4, 53100, SIENA (SI)



UMBRIA

SPAZIO MOTO: Via delle Querce 4, 6083, BASTIA UMBRA (PG)



SICILIA

PASSIONE 2RUOTE: Via Etnea 686, 95128 , CATANIA (CT)