Sportivo e con un occhio ai giovani motociclisti, Avalon di Caberg si presenta come perfetto compromesso tra cura dei dettagli e comfort di viaggio. La calotta è realizzata in due misure, ed è ideale sia per brevi spostamenti urbani sia per i più lunghi percorsi extra urbani. La visiera è antigraffio e dispone del supporto per il pinlock, oltre che del visierino parasole anti appannamento, sempre facile da azionare grazie all’ergonomico comando dedicato. Diverse prese d’aria sono presenti sulla parte alta del casco, con gli estrattori d’aria calda sotto allo spoiler posteriore. Gli interni sono traspiranti e facilmente removibili. Il cinturino ha la chiusura micrometrica e, inoltre, è dotato di sottogola e nasetto removibili.

TAGLIE, COLORI E PREZZO Disponibile in tre versioni grafiche – tra cui Hawk e Giga – oppure in due versioni monocolore (nero opaco e bianco), il Caberg Avalon può essere equipaggiato con l’interfono Caberg Just Speak Evo. Due le taglie di calotte (XS-M oppure L-XXL) e un peso che spazia dai 1.450 g ai 1.600 g a seconda della misura. Il prezzo al pubblico parte da 149,99 euro (IVA inclusa) per le 2 versioni monocolore disponibili e 179,99 euro (IVA inclusa) per le 7 versioni grafiche.