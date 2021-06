Non solo per la città, ma anche per l’uso extra urbano. Il casco Flyon è l’ultimo arrivato nella famiglia di jet Caberg. Un prodotto pensato non solo per l’uso “canonico” con gli scooter, magari in un contesto cittadino, ma anche con moto di media/grossa cilindrata in alcune gite fuori porta. Il casco si presenta con un’ampia visiera con sistema di blocco, oltre che al pinlock di serie e al visierino parasole interno. Il vantaggio del casco Jet, oltre che all’ampia visibilità, è l’ottima ventilazione. Flyon presenta anche due prese d’aria superiore e un estrattore d’aria posteriore, ideali per la stagione più calda. Non manca la connettività con il comunicatore bluetooth Just Speak Evo (optional). Il casco Caberg Flyon è disponibile in due taglie di calotta, quest’ultima disponibile anche in fibra di carbonio oltre che in fibre composite.

COLORI E PREZZO Disponibile nelle livree monocolore (nero opaco, bianco e blu opaco) oppure nelle combinazioni cromatica, così come la grafica Bakari con tre combinazioni cromatiche: Nero opaco/Giallo fluo, Antracite opaco/Nero e Bianco/argento/colori BMW. C’è anche la colorazione Flyon Carbon e nella nuova versione Rio disponibile in due combinazioni cromatiche: Nero opaco/Antracite/Rosso/Argento e Blu opaco Yama/Bianco/ Giallo Fluo/Argento. Le taglie spaziano dalla XS-S-M alla L-XL-XXL, con i pesi che partono da 1.320 (+/- 50gr). Il prezzo parte da 239,99 euro per la variante monocromatica e si sale a 269,99 per la grafica Rio.