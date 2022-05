Caberg Freeride Nuke 2022: il casco jet che omaggia la street art

Il casco dell'azienda bergamasca colpisce per il suo stile e design. A listino nuovi colori e accessori per chi ama distinguersi

Negli ultimi tempi, Caberg Freeride ha catturato l'attenzione di molti appassionati di moto Urban, Custom e Café Racer (qui Caberg Flyon Rio). Nel 2022, la versione colore Nuke va ad affiancarsi al modello Freeride disponibile a sua volta in tre colori. Il design urbano con un forte richiamo alla street art di nuovo Freeride Nuke si distingue al primo sguardo. Il casco è realizzato in fibra di vetro ed è disponibile in diverse taglie: XS 53/54, S 55/56, M 57/58 e L con una 59. In alternativa c’è sempre una calotta più grande con taglie che spaziano dalla XL 60 alla XXL 61.

Nuovo Caberg Freeride Nuke 2022

SOLUZIONI HI-TECH I tecnici Caberg hanno lavorato con l'obiettivo di diminuire il peso, limitare le dimensioni e il volume ottenendo così un casco, jet compatto e resistente. La riduzione delle dimensioni della calotta (tra le più piccole in commercio) ha permesso di ottenere un peso di poco superiore a 800 grammi. Le finiture sono tutte Made in Italy come i cinque rivetti affogati nel bordo calotta, le prese d'aria in acciaio inserite nel paranuca e gli inserti in pelle. Sul retro del casco è inserito poi un passa occhiali serigrafato. Inoltre, a catalogo ci sono pure gli occhiali Century da 48,99 euro.

VEDI ANCHE

Nuovo Caberg Freeride Nuke 2022: listino colori

ACCESSORI SMART La nuova versione di Freeride può essere facilmente equipaggiata anche con visiera lunga e trasparente. Freeride Nuke, come tutti gli altri modelli Freeride, può essere accessoriato con il sistema Just Speak Evo o con altri comunicatori disponibili in after market. In questa maniera è sempre possibile collegarsi al GPS o ascoltare musica attraverso il telefono o il lettore MP3. Gli interni del casco jet Freeride Nuke sono realizzati con tessuti traspiranti e si estraggono facilmente per essere lavati. Freeride Nuke dispone inoltre del sistema di chiusura a fibbia a regolazione micrometrica omologato Ece 22.05 e ha prezzo di 229,99 euro (IVA inclusa).

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 17/05/2022