Tucano Urbano Airscud Mesh: gilet e giacca traforati con airbag. Unboxing video

Tucano Urbano, dopo l'airbag Airscud – trovate qui tutte le info – presenta in anteprima mondiale a EICMA 2022 il nuovo Airscud Mesh: gilet e giacca con airbag, 2 in 1, sono ora traforati. A raccontarci questo nuovissimo prodotto ci pensa Florian Martin Marketing Manager di Tucano Urbano e Gruppo Mandelli: vediamo come funziona l'airbag Airscud Mesh nell'unboxing video con tester d'eccezione il nostro Danilo.

AIRBAG VENTILATO Airscud Mesh è la versione ventilata, traforata, dell'airbag di Tucano Urbano. Il gilet, perfetto per la prossima primavera/estate può essere usato sotto la giacca, oppure sopra, ma anche come giacca estiva perché è completo di maniche. Per Tucano Urbano Airscud Mesh stesso prezzo della versione standard, non traforata: 479 euro, ai quali vanno aggiunti i 12 euro al mese per il noleggio della tecnologia In&motion.

Pubblicato da Michele Perrino, 10/11/2022