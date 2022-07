Tucano Urbano: il completo off-road Three per gli amanti del fuoristrada

Sul podio dell’estate 2022 di Tucano Urbano sale - come best seller di stagione - il nuovo completo off-road Three realizzato e testato in collaborazione con i campioni Alessandro Botturi e Jacopo Cerutti (qui il nostro approfondimento su Tucano Urbano Tucanorak). A 4 anni dal lancio, Tucano Urbano infuoca lo ''spirit of adventouring'' degli appassionati di fuoristrada con la giacca J-Three Arm Link e il pantalone coordinato P-Three, un set che porta tutta la cifra distintiva del marchio: design minimalista, alta qualità dei materiali e quella grande passione che fa da movente a una versatilità estrema.

Tucano Urbano J-Three Arm Link e P-Three

COMPONENTI HI-TECH Ed è proprio la duttilità a contraddistinguere la nuova J-Three Arm Link, giacca lightweight da enduro certificata CE - classe A, secondo la direttiva EN17092. A fini protettivi e antiabrasivi, J-Three Arm Link ha sia le spalle e l’esterno manica in Cordura Oxford 600D ad alta tenacità, con trattamento idrorepellente e i pannelli anteriori e posteriori in Oxford 300D. Mentre a garanzia di maggior comfort, tutto il corpo è in softshell leggero 3 strati antivento, sempre con una spalmatura idrorepellente. Inoltre, sulle scapole sono presenti inserti in rete 3D per una maggiore aerazione dorsale.

Tucano Urbano J-Three Arm Link e P-Three alla prova in fuoristrada

SI VIAGGIA SICURI La massima sicurezza è garantita poi dall’ingegnoso sistema brevettato Arm Link (ben collaudato nella giacca Airscud), che consente di staccare le maniche e di trasformare la giacca in gilet. Gilet che può essere tranquillamente indossato sopra ai più diffusi corpetti protettivi da moto, così da guidare in sicurezza. Nella modalità giacca invece, la J-Three Arm Link è naturalmente armata di protezioni: le ventilate LP1 D3O CE-Livello 1 su gomiti e spalle e la Comfort Protection System CE-Livello 2 sulla schiena. Numerose le tasche: tre esterne sul davanti, una al petto e due sul fondo con fodera in rete per una maggiore ventilazione (qui l'abbigliamento Tucano Urbano autunno/inverno 2021). Un’ampia tasca cargo è posizionata sulla schiena, mentre all’interno si trovano due cargo. Due i colori disponibili: total black o light grey con bande rosse sulla spalla. Prezzo consigliato al pubblico: 199 euro.

Tucano Urbano J-Three Arm Link e P-Three le soluzioni ideali per chi ama l'off-road

PANTALONE TECNICO Come anticipato, alla giacca è coordinato il pantalone da enduro P-Three. Sulla base dei consigli mirati dei campioni Botturi e Cerutti, sono stati utilizzati tessuti elastici per la vita, il cavallo, il ginocchio e il bacino e sono state inserite le ampie tasche cargo laterali, così da renderlo super confortevole e pratico. Inoltre, per farne un capo unico di grande versatilità la fodera è removibile ed è fornita di serie in due versioni: una fresca e leggera in rete, l’altra in tessuto impermeabile e traspirante per l’utilizzo invernale. Light grey-red o black-white i colori disponibili. Prezzo consigliato al pubblico: 149 euro.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 04/07/2022