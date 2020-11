L’IMPREVISTO VA PREVISTO Arriva la stagione fredda e con lei il periodo della collezione autunno/inverno di Tucano Urbano, un’azienda che ha fatto della protezione dalle intemperie per ciclisti e motociclisti la sua missione. La collezione porta con sé delle novità cromatiche per la Capsule Collection Milano 1999, anno di nascita di Tucano Urbano, ma non solo. Tra giacche, guanti e accessori c’è davvero l’imbarazzo della scelta, senza dimenticare la mitica “copertina” Thermoscud, un vero e proprio must per ogni scooterista.

HIFIVE- L’ECOPIUMINO Hifive è il piumino 100% impermeabile e certificato in classe A secondo la direttiva EN17092. Hifive è realizzato con un tessuto a 5 strati che garantisce la tecnicità e l’estetica, oltre alla impermeabilità al 100%. Il primo strato - costituito dal tessuto esterno in nylon Taslan ad alta tenacità con trattamento WR - è accoppiato con il secondo strato formato da una membrana traspirante a elevata colonna d’acqua. Al di sotto, troviamo come terzo e quarto strato due retine tessute tra loro, così da formare le camere destinate all’imbottitura. Infine, arriviamo al quinto, e ultimo strato verso l’interno, dove una seconda membrana impermeabile e traspirante consente la termonastratura impermeabilizzante delle cuciture che uniscono i diversi pannelli costitutivi del capo. Per tenere al sicuro gli oggetti nelle tasche le cerniere sono water resistant

Prezzo 219 euro

GULLIVER 2G La Gulliver 2G è la naturale evoluzione della giacca Gulliver di stile touring. Anche per lei c’è la certificazione CE in classe A. La struttura laminata la rende impermeabile e resistente alle intemperie. All’interno c’è un pratico piumino dal taglio contemporaneo che esalta la versatilità. Per assicurare la vestibilità in ogni situazione non mancano le regolazioni su bicipiti, avanbracci, polsi, vita e fondo. Molto pratico il doppio collo, quello invernale è staccabile quando il freddo allenta la sua morsa.

Prezzo: 269 euro

GIACCA TWIN La Twin è una giacca corta imbottita e certificata CE in classe A. Per affrontare l’inverno c’è il brevetto Hydroscud che la rende 100%impermeabile. L’esterno è realizzato in poliestere Oxford mentre per assicurare la tenuta termica c’è un’imbottitura in ovatta termica di poliestere. Nebbia e foschia sono un pericolo ma la Twin le affronta con inserti riflettenti sul busto. Non mancano ovviamente le protezioni e le ampie regolazioni

Prezzo 129 euro

GUANTO TAAAC Guanto Hydroscud con membrana impermeabile e traspirante, Classe A KP (Knucle Protector) dotato di un inserto tergi visiera e dorso soft Shell. Il palmo in pelle di capra migliora confort e vestibilità del guanto con protezione. La zip sul dorso cela una tasca dove nascondere il telepass o il telecomando per l’apertura del garage… Taac, ecco servita la “Tucanata”

Prezzo: 79,90 euro

GUANTO ZEUS 2G Zeus è un guanto impermeabile 12 mesi. La tecnologia Hydroscud lo rende impermeabile e traspirante. La struttura del dorso è mista Nylon e soft Shell, il palmo invece è realizzato twill e scamosciato sintetico anti abrasione. l’inserto rifrangente migliora la visibilità laterale. Le protezioni sono rigide sul dorso, anche in questo caso c’è un inserto tergi visiera

Prezzo: 59,90 euro

GUANTO PIEGA Guanto invernale dalla vocazione sportiva, caratterizzata da un taglio corto per essere un protettore per la stagione più fredda. La sagomatura è stata realizzata con attenzione al confort del polso. Palmo realizzato con scamosciato sintetico e inserto per la impact protection e inserto touch. La membrana impermeabile Hydroscud tiene lontana l’acqua, il rivestimento interno in nylon migliora il confort.

Prezzo: 54,90

GUNTO DIAMOND Certificato Ce, ispirazione cafè racer. Palmo e dorso pelle di capra con trama a diamante, da qui il nome. Le protezioni sono morbide, la membrana interna traspirante, termica e impermeabile.

84,90

ACCESSORI La nuova collezione TUCANO URBANO propone anche una novità nella linea degli accessori riscaldanti: NECKWARM (49,90€), scaldacollo in fleece, con sistema riscaldante nella zona cervicale, alimentato tramite i comuni power bank (non in dotazione); la durata del riscaldamento varia in base alla potenza della batteria (ca. 2h con 5000mAh). Il pulsante di accensione On/Off si trova sul colletto, ma è assai facile da utilizzare, perché è posizionato in modo da essere visibile nello specchietto retrovisore. Completa le novità di questa stagione un altro grande classico TUCANO URBANO: i teli coprimoto/scooter, i cosiddetti RIPARI, che ora diventano PRO, in quanto realizzati con una nuova tecnologia a prova di diluvio. Grazie a un’innovativa membrana impermeabile esterna che repelle la pioggia e la fa scivolare via e alle cuciture nastrate esternamente, i RIPARI PRO sono davvero uno scudo antipioggia. Hanno inoltre la fodera in jersey per prevenire i graffi, il pannello posteriore personalizzabile con la targa del veicolo, le asole antifurto e gli inserti elastici sulle ruote