NEGOZIO A MILANO Sotto molti punti di vista, la città di Milano incarna lo spirito della metropoli trafficata, e al tempo stesso è il luogo della sperimentazione di nuove possibili soluzioni di mobilità, con il suo traffico, i suoi ingorghi, le piste ciclabili che lentamente cominciano a comparire nelle vie storiche del centro. È in questo contesto così dinamico e attivo che apre, nel cuore della metropoli meneghina, il nuovo negozio monomarca di Tucano Urbano, che segue i due store già avviati a Genova e Torino.

DOVE E QUANDO Situato all’ombra della Madonnina, in via Albricci 9, ai piedi della Torre Velasca, lo store di Tucano Urbano è naturalmente dedicato a chi fa delle due ruote una scelta di vita, e non solo di spostamento per andare al lavoro. Una scelta che, negli ultimi anni, ha finito per abbracciare anche il mondo della bici e della micromobilità. Il negozio è aperto dal lunedì al sabato, con orario continuato dalle 10:00 alle 19:00.

UNA GAMMA COMPLETA Nei due piani dello store Tucano Urbano di Milano, oltre il murales all’ingresso che raffigura il centro della città, si trovano le gamme complete di abbigliamento e accessori per chi si muove quotidianamente sulle due ruote della linea primavera estate 2020: giacche, guanti, borse, leggins e la nuova maschera protettiva Rina, annunciata proprio qualche giorno fa.

IL CLIENTE PRIMA DI TUTTO “Da sempre la nostra migliore fonte d’ispirazione sono i nostri clienti”, commenta spiega Diego Sgorbati, Ceo di Tucano Urbano, “È per loro che abbiamo aperto questo nuovo negozio a due passi dal Duomo: per raccogliere idee per i prodotti futuri, oltre che per offrire la possibilità di scoprire davvero tutto ciò che realizziamo per muoversi ogni giorno sulle due ruote protetti e in sicurezza. Tanto più ora che i milanesi sono tornati tutti in sella a godersi la città”.