SI RIPARTE I prodotti Tucano Urbano sono sempre contraddistinti da un mix di design e stile, funzionalità, praticità e contenuto tecnico di alto profilo. La nuova linea di guanti da moto per la primavera-estate 2020, quella della ripartenza dopo il lockdown per il coronavirus, non fa eccezione. Ecco i modelli in arrivo nelle prossime settimane, in pelle o in tessuto tecnico, capaci di garantire sicurezza e comfort, certificati moto CE e compatibili touch screen.

Guanti Tucano Urbano Andrew

Colore: Nero

6 taglie S/3XL

Palmo in vera pelle di capra, con micro fori e inserti antiabrasione

Dorso in vera pelle di capra, con inserti in tessuto elasticizzato mano cotone

Interno laminato con jersey

Protezione CPS morbida omologata sulle nocche

Inserti imbottiti sulle dita

Soffietti sopra alle falangi e sotto alle nocche per il massimo comfort

Regolazione con velcro sul polso

Polsino in pelle traforata

Compatibilità touch screen

Certificato moto EN 13594:2015–CE

Prezzo: 59,90 euro

Guanti Tucano Urbano Gig

Colori: Nero / Vintage / Burgundy Red / Cognac

6 taglie XS/XXL

Pelle di capra

Inserti morbidi in D3O® su nocche e palmo

Taglio corto sul polso

Regolazione con velcro sul polso

Compatibilità touch screen

Prezzo: 66,90 euro

Guanti Tucano Urbano Gig Pro

Colori: Nero / Vintage / Burgundy Red / Cognac

6 taglie XS/XXL

Vera pelle di capra

Inserti morbidi in D3O® su nocche e palmo

Regolazione con velcro sul polso

Compatibilità touch screen

Certificato moto EN 13594:2015-CE

Prezzo: 79,90 euro

Guanti Tucano Urbano Grant

Colore: Nero

7 taglie XS/3XL

Vera pelle di capra traforata

Palmo con inserti in pelle antiabrasione

Protezione CPS morbida omologata sulle nocche

Inserti imbottiti sulle dita

Interno dita in lycra per un miglior fit

Regolazione con velcro sul polso

Compatibilità touch screen

Certificato moto EN 13594:2015-CE

Prezzo: 69,90 euro

Guanti Tucano Urbano Krill

Colori: Nero / Nero-Giallo Fluo

7 taglie XS/3XL

Dorso in tessuto elasticizzato, con zona nocche-falangi-mignolo in soft shell

Palmo in vera pelle di capra

Protezione CPS morbida omologata sulle nocche

Inserto morbido CPS sul palmo

Inserti imbottiti sulle dita

Soffietti in lycra sulle dita per un maggior comfort

Interno dita in soft shell per una migliore aderenza

Polsino in neoprene con stampe siliconiche e interno in tinta a contrasto

Regolazione in velcro sul polso

Compatibilità touch screen

Certificato moto EN 13594:2015-CE

Prezzo: 59,90 euro

Guanti Tucano Urbano Penna

Colori: Nero / Nero-Giallo Fluo / Blue-Light Grey / Nero-Rosso

6 taglie XS/XXL

Palmo in tessuto scamosciato sintetico

Dorso in tessuto elasticizzato con inserti in rete per una maggiore ventilazione

Inserti rigidi sulle nocche

Inserti imbottiti sulle dita

Inserti morbidi e antiabrasione sul palmo

Interno dita elasticizzato con inserti in rete per una maggior ventilazione

Stampa siliconica sul dorso

Polsino in neoprene, con regolazione in velcro e soffietto in lycra

Compatibilità touch screen

Certificato moto EN 13594:2015-CE

Prezzo: 39,90 euro

Guanti Tucano Urbano Lady Penna

Colori: Nero / Nero-Giallo Fluo / Nero-Tiffy

4 taglie XS/L

Palmo in tessuto scamosciato sintetico

Dorso in tessuto elasticizzato con inserti in rete per una maggiore ventilazione

Inserti rigidi sulle nocche

Inserti imbottiti sulle dita

Inserti morbidi e antiabrasione sul palmo

Interno dita elasticizzato con inserti in rete per una maggior ventilazione

Stampa siliconica sul dorso

Polsino in neoprene, con regolazione in velcro e soffietto in lycra

Sciancratura sul dorso

Compatibilità touch screen

Certificato moto EN 13594:2015-CE

Prezzo: 39,90 euro

Guanti Tucano Urbano Will

Colore: Nero

6 taglie S/3XL

Palmo in scamosciato sintetico, con inserti in pelle di capra

Dorso in vera pelle di capra, con inserto laterale in jersey elasticizzato

Protezione CPS morbida omologata sulle nocche

Interno dita in jersey elasticizzato per il massimo comfort

Regolazione elastica sul polso

Cinturino in pelle di capra con regolazione in velcro

Compatibilità touch screen

Certificato moto EN 13594:2015-CE

Prezzo: 59,90 euro

Guanti Tucano Urbano Windy

Colore: Nero

6 taglie S/3XL

Dorso in rete Aero 3D, con inserti in pelle traforata, per la massima ventilazione

Palmo in tessuto scamosciato sintetico, con micro fori sulle dita

Inserti in pelle antiabrasione sul palmo

Protezione CPS morbida omologata sulle nocche

Interno dita elasticizzato per il massimo comfort

Regolazione con velcro sul polso

Compatibilità touch screen

Certificato moto EN 13594:2015-CE

Prezzo: 54,90 euro

Guanti Tucano Urbano Wendy