A TUTTA ESTATE L’estate è ormai in pieno fermento, così come la voglia di uscire di casa e godersi le belle giornate, magari in sella al proprio scooter, per le vie semi-deserte della città. Se siete alla ricerca di un nuovo casco per muovervi in moto, ecco le nuove proposte di Tucano Urbano per l’estate 2020.

EL’TANGE Questo è un casco jet dalle linee molto particolari e riconoscibili, il cui nome deriva dall’uso che se ne può fare anche lungo le tangenziali delle nostre città.

Scheda tecnica

Taglie : cinque taglie, da XS / XL

: cinque taglie, da XS / XL Peso : 1350 g

: 1350 g Omologazione : jet ECE 22.05

: jet ECE 22.05 Calotta stampata in materiale termoplastico policarbonato

Calotta interna in EPS a doppia densità

Cinturino in acciaio 100%, con chiusura micrometrica a sgancio rapido

Inserto posteriore rifrangente ad alta visibilità

Interno removibile e lavabile in microfibra traspirante e anallergica

Predisposizione Bluetooth con sede per gli auricolari

Predisposizione per utilizzo con gli occhiali

Anello in metallo per aggancio al veicolo

Ventilazione Clima System a 3 prese d’aria (due frontali regolabili, un estrattore posteriore)

Visiera trasparente in policarbonato, omologata classe A, trattata antigraffio, removibile a sgancio rapido

Visiera interna parasole in policarbonato a scomparsa

Prezzo: 129 euro (Bianco Ghiaccio Lucido / Nero Opaco), 139 euro (Sand / Grey / Yellow Fluo / Airborne Green) 139 euro

EL’FRESH Questo è un demi-jet che si distingue per la calotta sportiva dalle linee morbide, l’ingegnoso sistema di aerazione per usarlo senza problemi anche alle temperature più alte, e per il nutrito ventaglio di colori in cui è proposto. Oltre alle tinte lucide (bianco ghiaccio, giallo tucano e rosa corallo) e opache (grigio carbone, verde airborne, tiffy blu), le cover copri-aerazione in sette diversi colori permettono di realizzare ben 42 diverse versioni del casco.

Scheda tecnica

Taglie : cinque taglie da XS a XL

: cinque taglie da XS a XL Peso : 920 g

: 920 g Omologazione : demi–jet ECE 22.05

: demi–jet ECE 22.05 Colori : Tiffy Blu Opaco / Rosa Corallo Lucido / Grigio Carbone Opaco / Bianco Ghiaccio Lucido / Giallo Tucano Lucido / Verde Airborne Opaco

: Tiffy Blu Opaco / Rosa Corallo Lucido / Grigio Carbone Opaco / Bianco Ghiaccio Lucido / Giallo Tucano Lucido / Verde Airborne Opaco Calotta stampata in materiale termoplastico Policarbonato

Calotta interna in EPS a doppia densità, ad alto assorbimento d’urto

Fori con inserti in rete metallica

Cinturino con chiusura micrometrica a sgancio rapido

Visiera interna parasole a scomparsa in policarbonato antigraffio, removibile a sgancio rapido

Interno in termoformatura che riduce le cuciture, in microfibra traspirante e anallergica, removibile e lavabile

Top liner in termoformatura con fori per far defluire l’aria calda verso l’esterno

Ampio spazio nella zona orecchie

Neck roll removibile in ecopelle traforata

Fori di ampie dimensioni nella calotta per il massimo flusso d’aria in ingresso

Prezzo: 89,90 euro

Prezzo cover: 9,90 euro (nera) e 14,90 euro (le altre varianti colore)

EL’JET Casco jet in vetroresina, materiale leggero che si sposa con un design molto pulito. La calotta in fibra di vetro è disponibile in due misure e accoglie al proprio interno la visiera parasole, mentre la visiera esterna antigraffio è removibile.

Scheda tecnica

Taglie : sei taglie da XS a XXL

: sei taglie da XS a XXL Peso : 1100 g

: 1100 g Omologazione : jet ECE 22.05

: jet ECE 22.05 Calotta a doppio stampaggio HPFC (High Performance Fiberglass Composite)

Calotta interna in EPS a doppia densità e alto assorbimento d’urto

Cinturino con chiusura micrometrica a sgancio rapido

Visiera trasparente in policarbonato omologata Classe A e antigraffio

Visiera interna parasole in policarbonato a scomparsa con movimento indipendente e removibile a sgancio rapido

Interno in cotone traspirante e anallergico, con inserti in rete Aero 3D e dettagli in

ecopelle, removibile e lavabile

Guanciali staccabili e lavabili per uso estivo

Ampio spazio nella zona orecchie

Anello in metallo per aggancio al veicolo

Prezzo: 149 euro (Grigio Carbone Opaco / Verde Airborne Opaco), 159 euro (Bianco Lucido Grafica Grigia / Biking Red Opaco Grafica Grigia / Grigio Lucido Grafica Giallo Fluo)

EL’JETTIN Casco demi-jet dal prezzo particolarmente accessibile, senza rinunciare a sicurezza e comodità, con dimensioni a prova di sottosella.

Scheda tecnica

Taglie : cinque taglie da XS a XL

: cinque taglie da XS a XL Peso : 1080 g

: 1080 g Omologazione : demi–jet ECE 22.05

: demi–jet ECE 22.05 Calotta in materiale termoplastico policarbonato

Calotta interna in EPS a doppia densità, ad alto assorbimento d’urto

Cinturino con chiusura micrometrica a sgancio rapido

Visiera trasparente in policarbonato, omologata classe A e antigraffio

Cover visiera in silicone antigraffio

Interno in termoformatura che riduce le cuciture, in microfibra traspirante e anallergica, con inserti in rete Aero 3D, removibile e lavabile

Guanciali lavabili e staccabili per uso estivo

Ampio spazio nella zona orecchie

Prezzo: 69,90 euro

EL’METTIN Versatile casco demi-jet con due visiere (una lunga, trasparente, e l’altra parasole che scompare all’interno della calotta), con dimensioni adatte per essere riposto nel sottosella.

Scheda tecnica

Taglie : cinque taglie, da XS a XL

: cinque taglie, da XS a XL Peso : 1080 g

: 1080 g Omologazione : demi–jet ECE 22.05

: demi–jet ECE 22.05 Colori : Bianco Ghiaccio Lucido / Grigio Carbone Opaco / Verde Airborne Opaco / Grigio Iron Lucido / Rosa Corallo Lucido

: Bianco Ghiaccio Lucido / Grigio Carbone Opaco / Verde Airborne Opaco / Grigio Iron Lucido / Rosa Corallo Lucido Calotta stampata in materiale termoplastico policarbonato

Calotta interna in EPS a doppia densità ad alto assorbimento d’urto

Calotta bordata in ecopelle, con impuntura rifrangente ad alta visibilità

Cinturino con chiusura micrometrica a sgancio rapido

Visiera trasparente realizzata in policarbonato, omologata Classe A e antigraffio

Cover visiera in silicone antigraffio

Visiera interna parasole in Policarbonato a scomparsa, trattata antigraffio, removibile a sgancio rapido

Interno in termoformatura che riduce le cuciture, in microfibra traspirante e anallergica, con inserti in rete Aero 3D, removibile e lavabile

Guanciali lavabili e staccabili per uso estivo

Ampio spazio nella zona orecchie

Anello in metallo per aggancio al veicolo

Prezzo: 99 euro