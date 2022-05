Primavera pazzerella, le nuove giacche da bici Tucano Urbano

I nuovi capi d’abbigliamento di Tucano Urbano per affrontare la primavera in bicicletta e il tempo incerto di queste settimane

Se usate spesso la bicicletta per muovervi, per esempio per andare al lavoro, conoscete perfettamente il principale problema di questa stagione: come ci si veste? Pesanti, per affrontare l’aria fredda del mattino, oppure leggeri per non sudare quando si esce la sera e fa più caldo? E se si mette a piovere all’improvviso durante la giornata?

Tucano Urbano, la giacca da bici Magic Day 2G

LE GIACCHE Lo sa bene Tucano Urbano, che ha presentato i due nuovi modelli della linea #tubike, pensati per fugare tutti i dubbi da mezza stagione, e rendere ogni giorno il giorno giusto per muoversi in bicicletta. Stiamo parlando dei modelli Magic Day 2G da uomo e Magic Spring 2G da donna. Entrambe hanno una zip laterale che permette di trasformarle in pratiche mantelle-coprigambe, per continuare a pedalare anche quando arriva la pioggia all’improvviso.

Tucano Urbano, la giacca da bici Magic Spring 2G

QUESTIONE DI DETTAGLI La protezione dall’acqua è garantita dal tessuto Hydroscud, che combina cuciture nastrate (collo incluso) alla membrana interna, impermeabile e trasparente. A migliorare il passaggio dell’aria pensano anche il sistema di aerazione sulla schiena e gli occhielli sotto al giromanica. Tutte e due le giacche hanno inoltre inserti catarifrangenti su polsi, cappuccio e soffietti laterali, anelli elastici antiscalzamento sul fondomanica e cappuccio ergonomico regolabile (da usare con o senza casco, ma consigliamo sempre di indossarlo). Immancabile il “tocco” inconfondibile di Tucano Urbano, le bretelle che permettono di indossare la giacca come uno zaino una volta scesi dalla bici.

Tucano Urbano, la giacca da bici Magic Spring 2G

DOVE ACQUISTARLE Le giacche Magic Day 2G e Magic Spring 2G, come tutti i capi della linea #tubike, possono essere acquistate sul sito tucanourbano.com, negli store Tucano Urbano e nei migliori negozi di biciclette.

SCHEDA TECNICA MAGIC DAY 2G

Colore: blu Scuro

Taglie: da 46IT-S a 56IT-3XL

Impermeabilità: 5000 mm

Traspirabilità 5000 gr/mq/24h

Lunghezza 76 cm (tg 50IT–L)

Sistema Hydroscud: esterno in poliestere a 3 strati, traspirante, antivento e impermeabile a elevata colonna d’acqua

Cuciture nastrate (collo incluso)

Sistema di aerazione sulla schiena

Occhielli per aerazione sotto al giromanica

Reflactive System: stampe rifrangenti su polsi, cappuccio e soffietti laterali

Anelli elastici antiscalzamento sul fondomanica

Soffietti laterali invisibili, apribili con zip per trasformare la giacca in mantella

Cappuccio ergonomico regolabile in tre punti per uso con/senza casco

Bretelle per indossare la giacca come uno zaino

Tasca cycling sulla schiena

Tasca interna con passante per cuffie

Prezzo: 169 euro

SCHEDA TECNICA MAGIC SPRING 2G

Come Magic Spring 2G, tranne:

Taglie: da 38IT-34EU a 48IT-44EU

Taglio femminile

Lunghezza 81 cm (tg 42IT-38EU)

Prezzo: 179 euro



Pubblicato da Claudio Todeschini, 09/05/2022