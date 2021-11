Gli scooteristi che viaggiano nella stagione delle piogge sanno quanto la “copertina” possa aiutare. Ma il Termoscud da oggi non dovrà più lottare da solo, perché arriva anche Tucanorak, giacca antipiogga da abbinare al coprigambe Tucano Urbano. Restare completamente asciutti non è più un miraggio... e ne abbiamo le prove.

TUCANORAK A mettere alla prova il Tucanorak ci ha pensato il nostro Danilo – piccolo spoiler se non avete visto il filmato: ne è uscito asciutto – guardate il video qui. La grande tasca frontale della giacca antipioggia Tucanorak è fatta per alloggiare dietro di sé la pettorina del Termoscud, in modo da creare un’unica barriera antipioggia tra il corpo del pilota e il coprigambe stesso e permettere alla pioggia di scorrere sul Termoscud, senza infiltrarsi tra la pettorina del coprigambe e l’antipioggia. Basta sollevare il lembo destro della tasca frontale, infilare la pettorina del Termoscud sotto alla tasca e richiudere il lembo della pettorina e si è pronti a partire, senza temere l’acquazzone anche più inclemente.

CARATTERISTICHE La giacca Tucanorak è stata realizzata con un taglio molto lungo sul retro, in modo da avvolgere bene i fianchi e il bacino e proteggerli dagli schizzi d’acqua che, quando piove, arrivano dai lati e da dietro. Ovviamente, come la maggior parte dei capi Tucano Urbano, è costruita con il sistema registrato Hydroscud. È realizzata in nylon leggero, traspirante e impermeabile a elevata colonna d’acqua (10.000 mm, con un indice di traspirabilità pari a 5000 gr/mq/24h); ha tutte le cuciture nastrate, comprese quelle del collo e, fino al collo stesso, arriva la trappola antiacqua montata lungo la cerniera centrale. Tucanorak ha superato il Rain Tower Test - EN 14360:2004 e risponde ai requisiti per tessuti di protezione contro la pioggia conformi alla normativa EN 343:2019. È quindi a tutti gli effetti un Dispositivo di Protezione Individuale di 1a categoria.

TAGLIE E PREZZI Non sono stati trascurati neppure il comfort, la praticità e la vestibilità: la fodera è in rete, ha un cappuccio d’emergenza ripiegato nel collo, è modellata da un elastico in vita e i polsi sono regolabili con velcro ed elastico. La giacca Tucanorak di Tucano Urbano è disponibile in 4 taglie: XS/S, M/L, XL/XXL, 3XL/4XL a un prezzo di 64,90 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 15/11/2021