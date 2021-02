GRAN VARIETÀ Tucano Urbano è una casa che si è sempre contraddistinta - tra le altre cose - per la gran varietà di proposte e di modelli, e naturalmente non fa eccezione la gamma guanti, in particolare quelli della collezione Autunno Inverno 2020/2021, pensati per venire incontro a tutte le esigenze di coloro che si muovono in moto, declinati sia al maschile che al femminile. Tutti i guanti di questa rassegna sono certificati Moto CE secondo la normativa EN13594:2015, possono essere utilizzati con gli schermi touch degli smartphone e hanno una membrana impermeabile e traspirante Hydroscud, perfetta per affrontare il meteo variabile della stagione che sta per iniziare.

Ginko / Ginka Winter CE

Modello elasticizzato dal look minimal ma valorizzato dal palmo in pelle di capra, con un buon livello termico garantito dall’imbottitura Thermolite. Nocche rafforzate da inserti rigidi in ABS nella versione maschile, in protezioni plastiche certificate in quella femminile. Per tutt’e due il fondamentale inserto sul palmo per attutire un eventuale impatto.

GINKO WINTER CE

Prezzo: 54,90 euro

Colore: Nero

Taglie: da XS a XXL

Esterno in poliestere elasticizzato

Imbottitura termica Thermolite®

Hydroscud: membrana interna 100% impermeabile e traspirante

Inserti rigidi in ABS sulle nocche

Inserti antiabrasione sul palmo

Regolazione elastica con velcro sul polso

Compatibilità touch screen

GINKA

Prezzo: 59,90 euro

Colore: Nero

Taglie: da XS a L

Corso in poliestere elasticizzato

Palmo in vera pelle di capra

Imbottitura termica Thermolite®

Hydroscud: membrana interna 100% impermeabile e traspirante

Protezione omologata morbida sulle nocche

Inserto morbido in D3O sul palmo

Regolazione elastica con velcro sul polso

Sciancratura sul dorso

Compatibilità touch screen

Hub 2G / Lady Hub 2G

Pensati per chi cerca sicurezza e praticità, ecco un paio di guanti funzionale, caldo e protettivo: il palmo in nylon ad alta tenacità è abbinato al dorso in tessuto tecnico ed è equipaggiato sulle nocche di protezione CPS morbida certificata CE. L’imbottitura termica Thermolite assicura il giusto calore per i quotidiani tragitti urbani ed extraurbani, in scooter e maxi scooter.

HUB 2G

Prezzo: 49,90 euro

Colore: Nero

Taglie: da S a 3XL

Esterno in nylon ad alta tenacità

Fodera in microfibra

Imbottitura termica Thinsulate

Hydroscud: membrana interna 100% impermeabile e traspirante

Protezione CPS morbida omologata sulle nocche

Stampa rifrangente

Inserto tergivisiera

Regolazione con velcro sul polso

Cinturino con estremità in micro iniezione per una facile apertura

Compatibilità touch screen

LADY HUB 2G

Prezzo: 49,90 euro

Colore: Nero

Taglie: da XS a XL

Dorso in tessuto tecnico effetto neoprene

Palmo in nylon ad alta tenacità

Fodera in microfibra

Imbottitura termica Thinsulate™

Hydroscud: membrana interna 100% impermeabile e traspirante

Protezione CPS morbida omologata sulle nocche

Stampa rifrangente

Inserto tergivisiera

Regolazione con velcro sul polso

Cinturino con estremità in micro iniezione per una facile apertura

Sciancratura sul dorso

Compatibilità touch screen

Barone / Baronessa

Modello pensato per chi predilige un look classic vintage e al contempo desidera grande protezione dal freddo. Sia nella versione maschile che femminile i guanti sono realizzati in pelle di capra rivestita all’interno di montone sintetico, con fodera in microfibra sul palmo per garantire la massima sensibilità sui comandi. La protezione è affidata agli inserti rigidi sulle nocche e all’inserto in D3O sul palmo.

BARONE

Prezzo: 89,90 euro

Colore: Nero

Taglie: da S a XXL

100% vera pelle di capra

Interno in montone sintetico

Fodera in microfibra sul palmo per la massima sensibilità sui comandi

Hydroscud: membrana interna 100% impermeabile e traspirante

Inserti rigidi sulle nocche

Inserto morbido in D3O® sul palmo

Inserti imbottiti sulle dita

Taglio lungo sul polso

Cerniera laterale sul polso con bottone automatico blocca-tiretto

Regolazione elastica antiscalzamento con automatico sul polso

Inserto tergivisiera

Compatibilità touch screen

BARONESSA

Prezzo: 89,90 euro

Colore: Nero

Taglie: da XS a L

100% vera pelle di capra

Interno in montone sintetico

Fodera in microfibra sul palmo per la massima sensibilità sui comandi

Hydroscud: membrana interna 100% impermeabile e traspirante

Inserti rigidi sulle nocche

Inserto morbido in D3O® sul palmo

Taglio lungo sul polso

Cerniera laterale sul polso con bottone automatico blocca-tiretto

Regolazione elastica antiscalzamento con automatico sul polso

Inserto tergivisiera

Sciancratura sul dorso

Compatibilità touch screen

Diamond / Sylvia 2G

Chiudono la raccolta i guanti Diamond e Sylvia 2G pensati per chi adora lo stile café racer: realizzati in pelle ovina personalizzata da motivi a losanghe sul dorso, adatti nel cambio di stagione tra inverno e primavera. La fodera è in microfibra per preservare la sensibilità sui comandi; le nocche sono armate di protezione CPS morbida certificata.

DIAMOND

Prezzo: 84,90 euro

Colore: Nero

Taglie: da S a 3XL

Esterno in morbida pelle di capra

Decorazione a losanghe sul dorso e sulla patch del palmo

Fodera in microfibra

Imbottitura termica

Hydroscud: membrana interna 100% impermeabile e traspirante

Protezione CPS morbida omologata sulle nocche

Regolazione con velcro sul polso

Compatibilità touch screen

SYLVIA 2G

Prezzo: 79,90 euro

Colore: Nero

Taglie: da XS a XL