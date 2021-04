VERSATILE Tucano Urbano lancia AIRSCUD, nuovo airbag moto. Si tratta di un airbag o di una giacca? Beh, di entrambe le cose: è infatti indossabile sotto la propria giacca preferita, oppure sopra, ma con l'aggiunta delle maniche diventa esso stesso un capo dotato di protezioni e paraschiena. E la sua versatilità non finisce qui... In gallery trovate anche un breve video.

Tucano Urbano AIRSCUD nasce dalla collaborazione dell'azienda italiana con In&motion AIRBAG, azienda francese leader nello sviluppo di airbag autonomi che equipaggia diversi piloti in MotoGP e alla Dakar. Come anticipavo si può indossare sopra la giacca – persino con lo zaino – oppure sotto la propria giacca da moto preferita. Non si possiede una giacca? Nessun problema, grazie al sistema brevettato Arm Link, infatti, è possibile aggiungere le maniche al gilet. In questo modo AIRSCUD diventa una giacca da moto certificata CE, dotata di protezioni D3O T5 EVO X certificate CE - EN1621 Livello 1 su spalle e gomiti. Per garantirne l’utilizzo durante tutte le stagioni, inoltre, AIRSCUD è realizzato con materiali impermeabili e traspiranti ed è water resistant.

I MATERIALI L'esterno di Tucano Urbano AIRSCUD è realizzato in nylon Taslan a garanzia di leggerezza, ma il nylon Oxford 500D, posizionato nelle zone più esposte, offre resistenza all’abrasione. La fodera è in rete 3D per una migliore ventilazione, mentre i fianchi sono dotati di ampie superfici elasticizzate, mentre il collo è in neoprene. Sulla schiena di AIRSCUD c'è una finestra trasparente che permette l’accensione e il monitoraggio, tramite LED, della In&box, ma è possibile verificare il funzionamento anche tramite l'app sul proprio smartphone. Il collo in neoprene è imbottito. Ci sono 2 tasche frontali per riporre il telefono o il portafoglio, mentre le maniche sono dotate di regolazioni sui bicipiti e sul polso. Il gilet in taglia L pesa 1.950 grammi, ma è soprattutto la giacca a stupire, fermando la bilancia a 2.620 grammi: un valore comparabile a quello di una giacca tradizionale completa di protezioni.

SICUREZZA Tucano Urbano AIRSCUD è un gilet certificato moto CE in classe C Oversuit, ovvero dotato di quelle caratteristiche di resistenza che consentono di indossarlo in sicurezza sia sopra sia sotto alla giacca. Inoltre, contiene un paraschiena CE EN 1621-Livello 1 che offre un’ulteriore protezione anche nelle situazioni in cui l’algoritmo non prevede l’attivazione del sistema airbag. Con l’aggiunta delle maniche, invece, AIRSCUD si trasforma in una giacca certificata moto CE in Classe A, dotata di protezioni D3O T5 EVO X certificate CE - EN1621 Livello 1 su spalle e gomiti.

IMPARA Un'altra particolarità di AIRSCUD è che è sempre connesso e... impara. Infatti raccoglie e analizza costantemente i dati di guida di migliaia di utenti in tutto il mondo per migliorare gli algoritmi di attivazione dell’airbag. Grazie a 7 sensori – 3 accelerometri, 3 giroscopi e 1 GPS – l’algoritmo di rilevamento misura mille volte ogni secondo i parametri di utilizzo e, in caso di necessità, permette l’attivazione più veloce al mondo, in meno di 60 millisecondi, neanche il tempo di un battito di ciglia. Il gonfiaggio dell’airbag prevede una copertura totale delle aree vitali del tronco: torace, addome, collo e colonna vertebrale.

SEMPRE CONNESSO Insomma AIRSCUD è sempre connesso ed è in grado di aggiungere nel tempo nuove funzionalità che ne aumentano il valore e la versatilità di utilizzo. Gli ingegneri di In&motion raccolgono e analizzano i dati di migliaia di rider in movimento sulle strade di tutto il mondo: ogni attivazione viene rilevata e studiata nei dettagli al fine di mettere a disposizione degli utenti nuove versioni sempre migliori dell’algoritmo di rilevamento. E a seconda che si usi su strada, in fuoristrada o in pista, ci sono diversi algoritmi di funzionamento: Street per chi usa le 2 ruote tutti giorni, Adventure per l’avventura off-road e Track per divertirsi tra i cordoli. È sufficiente scegliere attraverso l’app In&motion il piano di abbonamento più adatto alle proprie esigenze, a partire da 10 euro al mese.

AIRSCUD si può già ordinare nei migliori negozi TUCANO URBANO e sul sito tucanourbano.com, con le consegne previste nel mese di settembre. Chi sceglierà AIRSCUD entro il 31 luglio, inoltre, riceverà le maniche in omaggio e quindi avrà da subito AIRSCUD Jacket al prezzo di 399 euro invece di 479 euro.