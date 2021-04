I PRIMI CALDI Arriva la primavera e con essa le prime belle giornate dall'aria tiepida. Quale migliore occasione per mostrarvi la collezione primavera-estate Tucano Urbano? Caschi, giacche e guanti sia per lui che per lei.

LE GIACCHE Partiamo con Spencer e David, due nuove giacche, entrambe certificate moto CE in Classe A, ma con stili differenti. Spencer è una giacca dal classico taglio corto motociclistico e dal design pulito ed essenziale: realizzata in un tessuto Ripstop misto poliestere/cotone con effetto cerato, è personalizzata da zip Water Resistant sulle tasche laterali e sui polsi. Su gomiti e spalle troviamo le protezioni CE – Livello 1 CPS (Comfort Protection System), mentre sulla schiena è posizionata una tasca per alloggiare il paraschiena. Spencer è disponibile in blu scuro al prezzo di 179 euro. Stesso kit di sicurezza ma in stile urban fashion per il modello David, field jacket laminata di taglio medio, 100% impermeabile e super traspirante grazie al sistema Hydroscud e alle zip di aerazione sui fianchi. Prezzo, anche per la giacca David, di 179 euro, che è disponibile in blu scuro e nel colore di punta della collezione: il verde airborne. Per chi cerca il soffio dell'aria sulla pelle ma non vuole rinunciare alla sicurezza c'è la giacca retata Network 2G: anche lei è disponibile nel verde airborne o, in alternativa, in nero-giallo fluo, grigio-blu scuro e nel classico nero. Prezzo di 129 euro.

E LA MASCHERINA? Sia Spencer che David si caratterizzano, inoltre per la presenza di un accessorio utilissimo di questi tempi. Tucano Urbano ha inventato Mask Pocket: un sistema facile per avere una mascherina in più. Basta estrarla dalla tasca posizionata all’interno del colletto della giacca: qui, infatti, si trova in dotazione una mascherina in microfibra, removibile, lavabile e riutilizzabile. Un’asola di aggancio consente di custodire la mascherina anche fuori dalla tasca. Una soluzione intelligente che va incontro a chi è sempre di corsa o ha la testa tra le nuvole.

CASCHI La proposta in fatto di caschi è ricca, soprattutto quanto a colori. Si parte col demi-jet El'Fresh, con una nuova tinta arancio opaco, per passare al jet El'Tange in blu infinito opaco e giallo fluo lucido, entrambi con stampa grafica laterale. Per chi ama il rosso è stato pensato il nuovo rosso primavera lucido di El'Mettin, metre El'Jettin è proposto nel più naturale color sabbia. I prezzi? Attacca El'Jettin, con 69,90 euro, seguito da El'Fresh a 89,90 euro ed El'Mettin a 99 euro. Chiude infine El'Tange, il cui prezzo è 139 euro.

NOVITÀ Ma la vera novità di questa linea è El'Start, casco jet che unisce la qualità col giusto prezzo. Stile aerodinamico, ventilazione Clima System a tre prese d’aria. El'Start è disponibile nei colori blu profondo opaco, grigio carbone opaco e l’evergreen bianco ghiaccio lucido a un prezzo di 89,90 euro.

BLUETOOTH A grande richiesta entra nel catalogo Tucano Urbano anche Bluetu, dispositivo auricolare Bluetooth per gestire anche in moto le proprie telefonate o ascoltare la radio e la musica in modalità wireless. Blueto è disponibile sia in kit universale, al costo di 79,90 euro, che come kit per le guancette dei caschi El'Jettin, El'Fresh ed El'Mettin: basta staccare le guancette di serie, montare quelle contenenti il kit Bluetooth e il gioco è fatto. Prezzo? 99 euro.

GUANTI Ci sono novità anche nel campo dei guanti. Il primo è Stacca, modello touch screen, certificato moto CE che già dal nome evoca il suo marcato carattere sportivo. Lo spirito dinamico è ben evidenziato dal paranocche rigido omologato, rivestito in poliuretano derma–touch, oltre che dalla patch antiabrasione in poliuretano sul palmo e dalle stampe siliconiche sulle dita per aumentare il grip. A protezione del palmo – il primo a toccare il suolo in caso di caduta – è stato applicato un inserto flessibile in gomma antiabrasione micro–iniettata. Il guanto Stacca costa 54,90 euro. Altri colori arrivano sui guanti già conosciuti dal pubblico: sto parlando del Penna e del Lady Penna – 39,90 euro – che si tingono rispettivamente di verde airborne e nero-rosso. Il café racer Gig-Pro – 79,90 euro – è proposto in variante ottanio, lo sportivo Mrk2 – 64,90 euro – e il pratico Miky. Stessa sorte – e stesso prezzo, 29,90 euro – anche per la versione al femminile, il Lady Miky, che è ora disponibile in nero-tiffy.