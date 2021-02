VERSATILE Il casco Arai Tour-X 4, importato da Ber Racing, è un casco versatile: avventura, turismo, fuoristrada, non importa quali siano le condizioni di guida, il Tour-X 4 è pronto a tutto. Può essere utilizzato senza visiera con occhiali, senza parasole ma con visiera... insomma in qualunque modo vogliate. Noi, per esempio, lo abbiamo provato sulla nuova Ducati Multistrada V4.

LA CALOTTA E GLI INTERNI La calotta del Tour-X 4 è realizzata in SFL laminato in super fibra ed è la calotta esterna base di Arai. La super fibra offre maggiore comfort rispetto agli altri materiali per calotte, mantenendo resistenza e leggerezza. Gli interni dell'Arai Tour-X 4 sono completamente removibili e possono essere puliti con sapone delicato e acqua tiepida: una volta sciacquati attentamente possono essere lasciati ad asciugare per un giorno, evitando la luce diretta e le fonti di calore. Gli interni sono disponibili in diversi spessori, anche per le mezze misure, in modo da garantire una perfetta vestibilità a tutti gli utilizzatori e grazie al sistema Peel Away 5mm, con inserti imbottiti di 5 mm presenti sui guanciali/paraorecchie e imbottitura delle tempie, è possibile creare maggiore spazio ove necessario, senza dover acquistare nuove imbottiture e rivestimenti.

VENTILAZIONE I diffusori, semplici da utilizzare, creano un effetto venturi sul retro. L'ingresso è doppio, per un maggiore flusso dell’aria e un minore livello di rumore. La presa d’aria sotto la visiera parasole raccoglie e dirige l'aria fresca nel casco. Il foro di ventilazione chiudibile sulla mentoniera controlla il flusso dell’aria nell’area del mento e, se la strada è particolarmente sporca, è possibile evitare l’ingresso di detriti all’interno del casco. in condizioni di strada polverosa. La visiera parasole di Arai prende e forza l’aria nei fori di ventilazione frontali per il raffreddamento mentre, contemporaneamente, utilizza porte di scarico multiple per ridurre l’effetto sollevamento a velocità elevate. Ventilazione brow, prese d’aria laterali inferiori e sfogo sul paranuca completano il quadro.

SICUREZZA Per offrire una calzata ancora migliore e aumentare il comfort della mandibola c'è il Facial Contour System (FCS), che utilizza un supporto a molla nei guanciali, comprimendoli e creando un effetto rimbalzo. Non manca il sistema di rilascio di emergenza, che consente un più facile accesso in caso di incidente: tirando la linguetta arancione integrata nelle imbottiture i guanciali scivolano fuori. Questo rende più agevole la rimozione degli stessi da parte del personale medico e dei soccorritori, riducendo al minimo il rischio di ulteriori lesioni.

Il casco Arai Tour-X 4 Cover White è disponibile a 779 euro.