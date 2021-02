PANINARI Gli anni ’80 rimarranno gli anni del boom delle 125 2t e dei paninari. Sulle naked di grossa cilindrata diventavano sempre più comuni i caschi integrali, dalle forme leggermente squadrate. Arai Concept X riporta i motociclisti a quelle atmosfere, con uno stile semplice ma aggressivo, in linea con il periodo a cui s’ispira.

VINTAGE MODERNO Ovviamente, i tecnici del dipartimento R&D di Arai hanno unito lo stile vintage a tutte le tecnologie moderne. La calotta in PB e-cLc è resistente e leggera, con una forma la più liscia e arrotondata possibile, ulteriormente rinforzata con la Peripheral Belt brevettata Arai, soluzione che permette al casco di deviare l’energia di un impatto senza impuntarsi su eventuali ostacoli. Il sistema visiera VAS-VC, con il suo look retrò, migliora ulteriormente la capacità di deviare energia sempre seguendo la filosofia “no spigoli” del produttore nipponico. Costa 599 euro in tinta unita, 100 euro in più in colorazione Design, le taglie vanno dalla XS alla XXL.