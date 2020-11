RX-7V L'Arai RX-7V è l'integrale top di gamma,che viene tanto apprezzato dai piloti che corrono in MotoGP e SBK, quanto da migliaia di utenti che lo utilizzano sulle strade di tutti i giorni. La calotta completamente riprogettata in PB-SNC2 (una nuova resina più resistente e leggera -30 grammi circa-), sistema Visiera VAS (Variable Axis System) e il sistema di ventilazione, con Airwing regolabile in cinque posizioni, sono i suoi punti di forza. Una peculiarità del casco nipponico sta nella sua forma. Grazie alla particolare forma della calotta, senza spigoli vivi, il casco è in grado di assorbire al meglio gli urti e di scivolare e rimbalzare su eventuali ostacoli.

REPLICA KYONARI Il casco top di gamma è utilizzato attualmente da moltissimi piloti, Taka Nakagami e Vinales in MotoGP ad esempio, ma se preferite mantenere un profilo più basso non è da farsi sfuggire il dragone bianco su sfondo nero del pilota nipponico che in carriera ha corso in tutte le categorie: motomondiale, Endurance e SBK