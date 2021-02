MIX PERFETTO Il casco NOS NS-8, importato da Ber Racing, è il compagno perfetto per quei motociclisti che non smetterebbero mai di viaggiare. Si tratta di un modulare, che unisce quindi il senso di protezione di un integrale con la praticità di un casco jet. Scopriamolo.

SEMPRE CONNESSO Il NOS NS-8 è caratterizzato dal microfono invisibile preinstallato, pronto per essere collegato all'Intercom NOS-3S o SENA 3S. Gli interni sono stati progettati per mantenere un livello ottimale di comfort anche dopo ore di guida e possono essere modificati per ottenere il fitting e la stabilità ottimali, sia in posizione aperta che chiusa.

VENTILAZIONE Il sistema di ventilazione Mach-Efficiency mantiene la temperatura ideale all'interno del casco, mentre le prese d’aria ed il meccanismo Sunvisor sono facili da azionare, anche indossando i guanti. Il NOS NS-8 Triton Fluor Yellow Matt è in vendita al prezzo di 189 euro.