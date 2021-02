ARRIVA LA BELLA STAGIONE BER Racing è il distributore ufficiale di ARAI, produttore e distributore di NOS, distributore italiano di Forcefield Body Armour, e rivenditore di marchi prestigiosi come Alpinestars, Pinlock e ProDream. Con la primavera che comincia timidamente a bussare alla porta, ecco alcune delle novità a catalogo per il 2021.

Arai Concept-X Overland

Disponibile in due colorazioni, il casco Arai Concept-X Overland richiama in maniera tutto sommato discreta lo stile personale e aggressivo degli anni Ottanta, senza rinunciare ai comfort e alla sicurezza dei caschi più moderni.

ROBUSTEZZA VINTAGE Lo stile è vintage, ma sotto le colorazioni beige o khaki si trova una calotta in PB e-cLc estremamente resistente e leggera, con una forma liscia e arrotondata. La calotta è rinforzata con la Peripheral Belt brevettata Arai, soluzione che permette al casco di deviare l’energia di un impatto senza impuntarsi su eventuali ostacoli. La visiera VAS-VC rende la calotta ancora più liscia e resistente anche in zone dove non è previsto nessun test di omologazione.

VENTILAZIONE Grazie al sistema di ventilazione integrato Arai, l’aria fresca entra dalle prese d’aria montate sulla visiera e diretta verso i fori di estrazione nella parte posteriore del casco, tramite condotti che sfruttano la depressione indotta dall’effetto Venturi creato dagli sfoghi laterali.

Prezzo consigliato: 699 euro

NOS NS-10 Fastback

Decisamente più sportivo nelle linee e nelle colorazioni il NS-10 Fastback di NOS. Gli interni sono cuciti a mano e personalizzabili, mentre il sistema di ventilazione MACH-Efficiency 2 include due nuove prese d’aria in ingresso. La calotta esterna è disponibile in due misure, ed è stata progettata per massimizzare l’efficienza aerodinamica alle alte velocità; il cinturino micrometrico in acciaio ad alta tenuta e la calotta interna in EPS a densità differenziata assicurano un’ottima protezione in caso di impatto.

Prezzo consigliato: 189 euro

Sport Suit No Armour

Questa “seconda pelle” Sport Suit da indossare sotto la tuta è perfetta per i mototuristi che cercano un abbigliamento comodo e protettivo, grazie alle nove tasche per contenere le protezioni sotto lo strato di tessuto.

Protezioni modulabili e sfoderabili

e sfoderabili Scelta di protezioni CE1 o CE2

Protezioni vicine al corpo

al corpo Tuta in un pezzo unico per un miglior comfort durante l’utilizzo di tute in pelle

per un miglior comfort durante l’utilizzo di tute in pelle Doppia zip per semplificare la vestizione

per semplificare la vestizione Traspirante

Protezione CE1 di soli 8mm di spessore

di spessore Ripetizione della tecnologia delle prestazioni

della tecnologia delle prestazioni Ideale per l’utilizzo on e off road

Prezzo consigliato: 199 euro

COME COMPRARE Tutti i prodotti di BER Stores possono essere acquistati presso i rivenditori ufficiali, oppure direttamente sullo store online dell’azienda modenese, all’indirizzo berstores.com