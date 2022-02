Tucano Urbano: a San Valentino giacche e pantaloni, per lui e per lei

In occasione di San Valentino Tucano Urbano invita a scoprire il piacere di amare e amarsi su due ruote. Una selezione di giacche per lui e per lei, ma anche un pantalone. Le proposte per la festa degli innamorati, ma anche per tutto il resto dell'anno...

4STROKE Tra le proposte Tucano Urbano c'è 4Stroke, giacca 4 stagioni per lui e per lei. Certificata moto CE in Classe A e dotata del sistema Airscud Connection, è lei la giacca Tucano Urbano perfetta tutto l'anno. È realizzata in Oxford ad alta tenacità per una maggiore resistenza, ma l’interno maniche e il busto sono in softshell stretch per una miglior vestibilità, mentre i rinforzi sui gomiti sono in Ripstop antiabrasione. L’interno imbottito è staccabile e la “flap” che copre la cerniera è dotata di un sistema che permette di aprire una presa d’aria su tutta la lunghezza frontale del capo. Taglie dalla S alla 4XL per lui e dalla 38 alla 50 per lei e colore nero: il prezzo della giacca 4Stroke è di 199 Euro.

La giacca Tucano Urbano 4Stroke per lui

VEDI ANCHE

PANTAMOTO E se alla giacca si vuole abbinare un pantalone con effetto tuta potete agganciare 4Stroke al Pantamoto. Realizzato con gli stessi tessuti e stilemi estetici della giacca il pantalone di Tucano Urbano, disponibile con taglie dalla S alla 3XL nel colore nero, costa 169 Euro.

Tucano Urbano Pantamoto

OVETTO E OVETTA L'altra proposta di Tucano Urbano, per lui è per lei, è Ovetto (nella versione femminile Ovetta). Traspirante e antivento, certificato moto CE in Classe A, con protezioni Comfort Protection System su gomiti e spalle in dotazione e tasca per alloggiare il paraschiena, è il nuovo softshell di Tucano Urbano. Ovetto e Ovetta, disponibili in taglie dalla S alla 3XL per lui e dalla 38 alla 48 per lei, sono proposti nel colore nero al prezzo di 99 Euro.

Ovetta: la giacca leggera di Tucano Urbano per lei

Pubblicato da Michele Perrino, 14/02/2022