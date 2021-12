A corto di idee regalo per Natale? Ci pensa Tucano Urbano!

Dall'airbag Airscud al casco più fresco di tutti, El'fresh, fino al Tucanorak per la pioggia e Handwarm per il freddo

Se siete alla ricerca di una idea regalo per i vostri amici o parenti motociclisti, Tucano Urbano offre sempre un'ampia gamma di proposte per tutte le tasche ed esigenze. Si passa dalla protezione offerta dall'Airscud alla protezione dalle intemperire di Tucanorak, fino ai guanti invernali Handwarm e al casco jet El'fresh, perfetto per le temperature più miti.

Tucano Urbano AIRSCUD: vista posteriore

Si trata di uno degli airbag più versatili del mercato: è indossabile sotto o sopra alla giacca e, tramite l’esclusivo sistema brevettato Arm Link, il gilet è trasformabile in una giacca certificata moto CE in classe A. Nel momento in cui la centralina rileva un incidente o una caduta, completa il gonfiaggio in meno di 60 millisecondi grazie alla potenza centralina In&box, sviluppata dall'azienda francese In&motion. Sono di fatto gli aggiornamenti costanti appresi da migliaia di utenti in tutto il mondo, con un algoritmo di rilevamento mille volte ogni secondo, a far sì che Airscud garantisca la migliore protezione negli spostamenti quotidiani, quando il pericolo è più imprevedibile. E ciò che rende possibile questa sicurezza progressiva è il noleggio o l’acquisto della In&box, attivabile con diverse formule a partire da 10€ al mese.

Prezzo: 399 euro, noleggio In&Box a partire da 10 euro al mese

Tucano Urbano Tucanorak, la vestibilità è abbondante

Un regalo perfetto per chi si muove ogni giorno con lo scooter, abbinabile alla copertina Termoscud. Nello specifico, il prodotto è un ''anorak'' che si integra perfettamente con la copertina simbolo di Tucano Urbano: infatti grazie al tascone centrale si infila la pettorina del Termoscud, così da creare un'unica barrier il corpo del pilota e il coprigambe. Inoltre, ha un taglio molto lungo sulla parte posteriore, così da avvolgere bene fianchi e bacino per proteggerli dall'acqua verso tutti i fronti. Inoltre, è super pratico. Basta sollevare il lembo destro della tasca frontale, infilare la pettorina del TERMOSCUD® sotto alla tasca, e richiudere infine il lembo della pettorina.

VEDI ANCHE

Per un'analisi più approfondita, vi rimando al nostro MotorUnboxing dedicato.

Prezzo: 64,90€.

TUCANO URBANO EL’FRESH

Tucan Urban El' Fresh

Sicuramente non è adatto alle rigide temperature invernali, ma è perfetto per le stagioni più calde. Il demi-jet El'Fresh si caratterizza per un design dall'elevata personalità e dalla varietà di colori. La calotta, stampata in materiale termoplastico di policarbonato, si caratterizza per diverse prese d’aria atte a garantire la miglior ventilazione possibile; al contempo la nervatura posteriore aggiunge un tocco di sportività alla morbida rotondità della calotta. 7 le colorazioni disponibili, anche se in realtà le combinazioni cromatiche a disposizione sono ben 63: è infatti possibile personalizzare il casco applicando una coppia di cover copri-aerazione in 9 differenti colori, così da estendere il periodo di utilizzo del demi-jet oltre la stagione calda.

Prezzo: 95,90€; cover copri-aerazione: 9,90€ in nero; 14,90€ nelle versioni colorate.

Perfetti per la stagione in corso, ideali per chi soffre particolarmente il freddo soprattutto alle mani. A volte l'imbottitura non basta, per questo l’unica vera soluzione è il guanto riscaldato. Handwarm è riscaldante - a batteria inclusa e ricaricabile, con una durata di 4 h a 65,5° C - su palmo e dita per una più efficace diffusione del calore. Inoltre, ha la membrana interna 100% impermeabile e traspirante. Ha una stampa siliconica sul palmo per offrire un grip elevato, ed è touchscreen.

Per un'analisi più approfondita, vi rimando al nostro MotorUnboxing dedicato.

Prezzo: 199,00€

Pubblicato da Giorgio Sala, 09/12/2021