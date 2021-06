CHE CALDO! E alla fine è arrivata: l’estate, bellissima e torrida, mai come quest’anno avvolta da un desiderio quasi irrefrenabile di partire, in sella alla propria moto, verso una meta vacanziera qualsiasi. Per affrontare le temperature roventi e il caldo di questi mesi, Tucano Urbano presenta la sua collezione di accessori “a tutta freschezza”.

EL’FRESH

Onde evitare di avere la testa troppo calda, ecco il casco El’Fresh di Tucano Urbano, ventilato e colorato, per muoversi anche sotto il sole cocente. Il caso adotta un sistema di ventilazione Dynamic Flow con le prese d’aria sulla calotta, protette da una rete metallica, che convogliano il flusso d’aria verso l’interno del casco attraverso i fori e le canalizzazioni presenti nell’EPS. L’interno termoformato permette di garantire la miglior circolazione dell’aria e la costante dissipazione di calore e umidità. Già presentato con successo lo scorso anno, El’Fresh torna con due nuovi colori opachi: giallo limone ad alta visibilità e arancio.

SCHEDA TECNICA EL'FRESH

Colori : Bianco Ghiaccio Lucido / Grigio Carbone Opaco / Rosa Corallo Lucido / Verde Airborne Opaco / Tiffy Blu Opaco / Giallo Hi-Vis Opaco /Arancione Opaco

: Bianco Ghiaccio Lucido / Grigio Carbone Opaco / Rosa Corallo Lucido / Verde Airborne Opaco / Tiffy Blu Opaco / Giallo Hi-Vis Opaco /Arancione Opaco Taglie : dalla XS alla XL

: dalla XS alla XL Peso : 920 gr

: 920 gr Omologazione : demi jet ECE 22.05

: demi jet ECE 22.05 Calotta stampata in materiale termoplastico policarbonato

stampata in materiale termoplastico policarbonato Calotta interna in EPS a doppia densità, ad alto assorbimento d’urto

in EPS a doppia densità, ad alto assorbimento d’urto Fori con inserti in rete metallica

con inserti in rete metallica Cinturino con chiusura micrometrica a sgancio rapido

con chiusura micrometrica a sgancio rapido Visiera interna parasole a scomparsa trattata antigraffio, removibile a sgancio rapido

interna parasole a scomparsa trattata antigraffio, removibile a sgancio rapido Interno in microfibra traspirante e anallergica, removibile e lavabile

in microfibra traspirante e anallergica, removibile e lavabile Cuffia interna in maxi rete Aero 3D

interna in maxi rete Aero 3D Guanciali lavabili e staccabili per uso estivo

lavabili e staccabili per uso estivo Cinturino con passante sottogola in microfibra anti-irritante

con passante sottogola in microfibra anti-irritante Neck roll removibile in ecopelle traforata e rete Aero 3D

removibile in ecopelle traforata e rete Aero 3D Ventilazione Dynamic Flow

Dynamic Flow Prezzo: 95,90 euro

COOL FRESH

Guai ad abbandonare moto o scooter sotto il sole, anche solo per un’ora! Per non ustionarsi tornando a cavalcioni della propria due ruote c’è Cool Fresh, coprisella in rete Aero 3D ad alto spessore (2 cm) che crea un’intercapedine d’aria capace di rendere la seduta più fresca (oltre che più comoda). Quattro i modelli disponibili: per moto, scooter, sella lunga biposo e passeggero.

SCHEDA TECNICA COOL FRESH

Colore : nero

: nero Taglie : Scooter / Moto / Sella lunga / Passeggero

: Scooter / Moto / Sella lunga / Passeggero Coprisella in rete Aero 3D ad alto spessore

in rete Aero 3D ad alto spessore Sistema di ancoraggio all’interno della sella

all’interno della sella Prezzi: 34,90 euro (moto/scooter/passeggero), 39,99 euro (sella lunga biposto)

PANAMA E PAPI

Sottocasco in fibra naturale di vimini, un classico di Tucano Urbano per l’estate, da alternare al nuovo Papi, interno casco in puro cotone, che rimane sempre ben adeso all’interno della calotta grazie a un supporto interno modellabile. In ogni confezione se ne trovano due pezzi, così da avere il ricambio quando lo si mette a lavare.

SCHEDA TECNICA PANAMA

Taglia : unica

: unica Universale per tutti i caschi jet o integrali

per tutti i caschi jet o integrali Prezzo: 14,90 euro

SCHEDA TECNICA PAPI