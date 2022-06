Tucano Urbano EL’TOP: demi-jet full optional per tutte le stagioni

EL’TOP È IL TOP Il giusto compagno di viaggio per tutte le stagioni e le situazioni. EL’TOP è il nuovo casco demi-jet full optional lanciato sul mercato dal brand Tucano Urbano con una campagna promozionale che vede protagonista Lale (alias Alessandro Orgiato) di Scherzi a Parte. L'aziena milanese sceglie ancora una volta la strada dell’ironia per dissipare qualsiasi alibi a non usare le due ruote. 4 divertenti video pillole da 30 secondi l'una, tutte girate negli studi GorillaBase.it dalla casa di produzione BengalaFilms.it. Il protagonista è un interprete d’eccezione: Lale. Con la sua inconfondibile mimica facciale, il comico porta in scena la parodia del tipico scooterista urbano alle prese con l’ansia da meteo e dal ''cosa mi metto''. Il lieto fine è assicurato dalla super versatilità e funzionalità del casco EL’TOP (a questo link trovate tutte le clip di Lale).

Tucano Urbano EL'TOP

PER OGNI STAGIONE Tucano Urbano EL'TOP è fresco d'estate, grazie alla ventilazione Dynamic Flow. Ma in più ha la doppia visiera ed è caldo quando fa freddo, grazie alle cover copri-aerazione in dotazione: il massimo per chi usa le due ruote 365 giorni l'anno. È il demi-jet ideale per chi si muove in città in tutte le stagioni, anche sotto il sole cocente perché basta rimuovere le cover copri-aerazione per sentirsi davvero belli freschi. Stampata in materiale termoplastico di policarbonato, la calotta del casco EL’TOP si distingue per l’esclusivo design small fit, dalle linee sport-chic. Inoltre, è possibile sostituire le cover copri-aerazione tono su tono in dotazione al casco con quelle disponibili come opzionali in un ricco ventaglio di colori, tutti di tendenza.

Dettaglio Tucano Urbano EL'TOP

DEMI-JET FULL OPTIONAL Tucano Urbano EL’TOP copre tutti i mesi dell’anno e tutte le ore della giornata, anche grazie alla doppia visiera: oltre alla visiera lunga trasparente, è dotato del comodo visierino parasole da abbassare al bisogno (qui le migliori idee regalo Tucano Urbano). Per finire, EL’TOP ha un ottimo posizionamento grazie al rapporto qualità-prezzo davvero conveniente: 119 euro IVA inclusa, con due cover in tinta con il casco. Le cover per la personalizzazione sono invece acquistabili separatamente al prezzo di 14,90 euro, eccezion fatta per la variante nera che costa 9,90 euro.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 03/06/2022