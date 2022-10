Good Wheels: per le giacche green di Tucano Urbano bastano... 30 bottiglie

Good Wheels, l’etichetta green del marchio Tucano Urbano, ha deciso di intraprendere un percorso che la porterà verso una produzione sempre più sostenibile, a partire dal modo stesso di concepire, progettare e confezionare i suoi prodotti. Acquistare un prodotto Tucano Urbano con icona Good Wheels significa scegliere un capo realizzato con tessuti derivanti dal riciclo delle bottiglie di plastica e dal riutilizzo di materiali in nylon (fibre di scarti postindustriali, filati e scarti di tessiture post-consumo, reti da pesca). A ciò si aggiunge la scelta di usare trattamenti Water Resistant ecosostenibili per tutti i capi in vendita.

Good Wheels by Tucano Urbano

PER OGNI STAGIONE... Fra i capi più ricercati: la giacca maschile di taglio medio Orbis (€ 249,90), il parka da uomo Monte (€ 269,90) e la versione femminile Stella (€ 269,90). Questi sono i tre nuovi capispalla invernali impermeabili e traspiranti, realizzati con poliestere derivato dal riciclo di circa 30 bottiglie di plastica. Massima impermeabilità e massimo comfort per affrontare qualsiasi condizione climatica: staccando infatti il rivestimento termico interno, i tre capi sono perfetti anche nelle mezze stagioni (qui Tucano Urbano EL'TOP). Le nuove giacche Good Wheels sono armate su spalle e gomiti con protezioni CPS Aerosoft, a cui è possibile aggiungere il rinforzo per la schiena.

VEDI ANCHE

Good Wheels by Tucano Urbano: il parka uomo Monte

...PER OGNI ESIGENZA A completare l’offerta ci pensa poi il guanto Globis ottenuto con poliestere derivato dal riciclo di almeno una bottiglia di plastica. Per gli amanti delle due ruote a pedali, invece, torna la magia del nuovo Magic Parka 2in1 (€ 269,00), l’evoluzione del modello vincitore nel 2017 del Gold Eurobike Award. Pur mantenendo salda la sua caratteristica distintiva, vale a dire quella super versatilità, Magic Parka è in grado di trasformarsi in un baleno da inappuntabile parka dal look urbano a mantella-coprigambe antipioggia da bicicletta. Ovviamente, il modello è disponibile anche nella versione femminile Lady.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 19/10/2022