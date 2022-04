C-Protect Air, l’airbag da moto di Bering nascosto nel gilet

Muoversi in sicurezza nel traffico, anche in moto: ecco l’airbag C-Protect Air di Bering. Come funziona e quanto costa (anche la ricarica)

Con il traffico che torna lentamente ai livelli pre-pandemia, torna prepotentemente alla ribalta il tema della sicurezza, specialmente quando ci si muove in moto. Perché, come sa bene chi si muove regolarmente sulle due ruote, i centauri sono tra gli utenti più esposti ai pericoli della strada.

Bering C-Protect Air, airbag da moto: versione da donna nera

AIRBAG DA INDOSSARE Il C-Protect Air di Bering è un airbag a cavo che si collega alla moto tramite un moschettone, in grado di proteggere l’area della schiena e quella del petto. Una volta gonfiato (il tempo di attivazione è di soli 0,1 secondi), limita possibili pericolosi movimenti del collo e del casco. Il dispositivo di protezione è contenuto in un gilet realizzato in softshell, pensato come sovra giacca da indossare sopra il capo protettivo principale. Gli inserti stretch sui fianchi si adattano alle diverse morfologie del rider, ed è anche disponibile nel taglio da donna.

Bering C-Protect Air, airbag da moto: versione unisex fluo

DUE COLORI Il gilet pesa solo 1,3 kg, è lavabile e dispone di due tasche frontali, per essere pratico nell’uso di tutti i giorni, nonché di inserti in materiale riflettente. Nella variante unisex il C-Protect Air è disponibile anche con la colorazione fluo, dedicata al mondo del turismo, dove l’alta visibilità è più che mai importante.

RICARICA Se il gilet non ha subito danni dopo l’attivazione, si può inserire una nuova cartuccia, oppure sostituire cinghia elastica e moschettone. Ecco quanto costano i ricambi:

Cinghia elastica + moschettone: 59,90 euro

Cinghia di connessione al veicolo: 9,90 euro

Ricarica di gas: 24,90 euro

SCHEDA TECNICA BERING C-PROTECT AIR

Attivatore integrato

integrato Regular Fit

Fit Peso 1,3 kg (protezione dorsale inclusa)

(protezione dorsale inclusa) Tempo di attivazione : 0,1 secondi

: 0,1 secondi Paraschiena integrato

integrato Due tasche esterne

esterne Inserti riflettenti

riflettenti Taglie uomo : S-M-L e XL-2XL-3XL

: S-M-L e XL-2XL-3XL Taglie donna : T0-T2 (XXS-S) e T3-T6 (M-XXL)

: T0-T2 (XXS-S) e T3-T6 (M-XXL) Taglie fluo unisex : XS-S, M-L, XL-2XL, 3XL-4XL

: XS-S, M-L, XL-2XL, 3XL-4XL Prezzo (color nero) : 399,90 euro

: 399,90 euro Prezzo (color fluo): 429,90 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 27/04/2022