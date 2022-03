Bering Portland: la giacca Eco Friendly fatta con 100 bottiglie di plastica

Bering presenta Portland, prima giacca moto costruita in materiale riciclato: per farla servono 100 bottiglie di plastica. Il prezzo

Bering si impegna nello sviluppo di prodotti più responsabili e sostenibili presentando Portland. È la prima giacca del Marchio Eco Friendly, realizzata in materiale riciclato. Scopriamo come è fatta nel video.

ECO FRIENDLY Dopo la collezione sportswear – magliette e felpe – Eco Friendly, ora arriva anche la prima giacca, Bering Portland. Realizzata in collaborazione con Repreve, marchio riconosciuto a livello globale per il suo “processo sostenibile” che punta a trasformare bottiglie di plastica riciclate in un materiale tessile funzionale: il poliestere riciclato. Per realizzare una giacca Portland, infatti, sono necessarie circa 100 bottiglie di plastica.

Bering Portland

TAGLIE E PREZZO La grande forza di questa giacca risiede nella capacità di conservare tutta la tecnicità tipica di un capo Bering, abbinata a un stile unico, dettagli curati e a un'ottima praticità, pensata per guidare in tutta serenità. Bering Portland è disponibile in taglie dalla S alla 4XL, nel colore grigio, al prezzo di 499,99 Euro.

MATERIALI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiali



• Tessuto esterno in Serica Twill riciclato al 100% (nessun rivestimento)

• Rete fissa Repreve by Unifi riciclata al 100% (nessun rivestimento)

• Fodera rimovibile Shelltech Primaloft Extreme riciclata al 100%

• Cuciture riciclate al 100%

• Cerniere/zip riciclate all’84%

• Fibbie di chiusura altezza fianchi riciclate al 50%

• Elastici di chiusura sul braccio riciclati all’85%

Caratteristiche

• Membrana Bwtech Mega

• Sistema di ventilazione ADS

• Protezioni spalle CE Omega

• Protezioni dei gomiti regolabili CE Omega

• Tasca dorsale per protezione schiena CE

• Chiusura del collo regolabile con bottone a pressione

• Maniche con sistema anti-battito

• Regolazioni altezza anche

• Zip di connessione giacca/pantaloni

• Elementi riflettenti di alta qualità

• Tasche esterne x4

• Tasche interne x2

• Tasca per portafogli

• Tasca altezza avambraccio

Pubblicato da Michele Perrino, 28/03/2022