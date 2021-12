Shark, Bering e Segura: le idee regalo per il Natale 2021

Se non sapete cosa mettere sotto l'alberto di Natale, tranquilli, non disperate. Oggi vi mostriamo 3 proposte di Shark, Bering e Segura: si tratta rispettivamente di un casco, lo Shark Nano, dei guanti con sistema riscaldante – per lui e per lei – Bering Breva e di una giacca molto cool firmata Segura, Sierra.

Il casco Shark Nano

IL CASCO Lo Shark Nano è un casco in termoplastica iniettata dotato di visiera antigraffio a smontaggio rapido e visierino parasole di serie dotato del sistema “soft touch”, una leva ergonomica, comoda da usare anche se si indossano i guanti. Il Nano è predisposto per il sistema di comunicazione Sharktooth e il sistema di aggancio/sgancio è affidato alla chiusura con fibbia micrometrica. Questo casco firmato Shark Helmets è disponibile in 12 colorazioni – 3 le nuove grafiche bicolor – in taglie dalla XS alla XXL. Il prezzo è di 159,99 Euro.

Il guanto riscaldabile Bering Breva

I GUANTI RISCALDABILI I guanti Breva e Lady Breva sono esattamente ciò che serve a chi utilizza lo scooter o la moto tutto l'anno. Si distinguono infatti per il B-Warm system, il sistema riscaldante che pensa a proteggere dalle basse temperature. Sono dotati di rivestimento esterno in Softshell, termico Primaloft, membrana impermeabile, ma promettono elevata traspirabilità. Non mancano protezioni per le nocche, grip e rinforzo sui palmi. I guanti Breva e Lady Breva sono regolabili su 4 differenti livelli di temperatura, con la durata del riscaldamento che arriva fino a 8 ore a livello 1 e fino a 2 ore a livello 4. Per la ricarica, invece, servono 210 minuti. I guanti Bering Breva, disponibili in taglie dalla S alla 4 XL per uomo e da T0 a T6 per donna, sono in vendita con le 2 batterie e il carica batterie al prezzo di 229,99 Euro.

La giacca Segura Sierra

LA GIACCA La proposta Segura da mettere sotto l'albero si chiama Sierra. È una giacca? O forse una camicia? Sierra è entrambe le cose: una giacca in tessuto impermeabile con fantasia Tartan che la fa assomigliare a una camicia. Sierra è costruita con tessuto anti-abrasione certificato e dotato di inserti in DuPont Kevlar, ma non mancano la membrana impermeabile e la fodera termica fissa da 80g, le protezioni per i gomiti e per le spalle CE protect flex ALPHA Livello 1, con quelle di Livello 2 disponibili come optional (omologazione EN 17092 classe A). La Sierra è dotata di vestibilità regolare e di passante per il collegamento coi pantaloni, ha 2 tasche interne e 2 tasche esterne e la chiusura del polsino con bottone a pressione. La Segura Sierra è disponibile, nel colore rosso, in taglie che vanno dalla S alla 4XL al prezzo di 239,99 Euro.

