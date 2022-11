Yamaha presenta Tracer 9 GT+: cruise control adattivo, navigazione e tanto altro

Yamaha presenta la nuova Tracer 9 GT+ 2023, il non plus ultra della famiglia Tracer, dotata di ACC – Adaptive Cruise Control – TFT da 7'' con connettività, sistema di navigazione e molto altro...

Yamaha Tracer 9 GT+

Le novità più importanti della nuova Tracer 9 GT+ sono certamente a carico dell'elettronica che vede, in primis, l'arrivo del sistema ACC, il controllo della velocità adattivo, per la prima volta su una Yamaha. Il radar a onde millimetriche integrato misura costantemente la distanza dal veicolo che ci precede e l'ACC controlla automaticamente la velocità di crociera, la decelerazione e l'accelerazione. L'ACC è regolabile e, quando la moto è in movimento, il guidatore può selezionare una delle 4 opzioni di distanza di sicurezza, in base alle proprie preferenze. Il Cruise Control Adattivo funziona tra i 30 km/h e i 160 km/h: nelle marce 1a e 2a da 30 km/h, nelle marce 3a e 4a da 40 km/h e nelle marce 5a e 6a da 50 km/h.

FRENATA UNIFICATA ASSISTITA La Tracer 9 GT+ inoltre è la prima moto al mondo a montare il sistema di frenata unificata (UBS, Unified Brake System) con collegamento radar. Il sistema, che funziona solo quando è attivato il Brake Control, analizza costantemente i dati sulla distanza di sicurezza che riceve dal radar a onde millimetriche e, se calcola che l'azione frenante non è sufficiente a impedire una collisione con il veicolo che ci precede, aumenta la pressione dei freni per aiutare il rallentamento. Il sistema ACC rallenta automaticamente fino al raggiungimento della distanza di sicurezza preselezionata ma, quando vengono azionati i freni, l'ACC si disattiva. A quel punto, se il sistema di frenata rileva che l'azione frenante del guidatore non è sufficiente, interviene aumentando l'azione frenante. Il sistema si occupa anche di distribuire la forza frenante tra anteriore e posteriore se si usa solo il freno anteriore o solo il posteriore, incrociando i dati dell'IMU. Il sistema, infine, è collegato alle sospensioni elettroniche e regola anche lo smorzamento delle sospensioni anteriori e posteriori per mantenere la stabilità.

Yamaha: Tracer 9 GT+ 2023, la strumentazione

NUOVO DISPLAY Altra prerogativa della Tracer 9 GT+ è rappresentata dal nuovo display TFT da 7'' a colori con connettività USB, Wi-FI e Bluetooth, tecnologia che permette di collegare lo smartphone tramite l'app MyRide di Yamaha. Informazioni su chiamate in arrivo, e-mail e messaggi possono essere visualizzate sul TFT, mentre guidatore e passeggero possono ascoltare musica e rispondere alle chiamate con auricolare. Tramite l'app Garmin Motorize, poi, è possibile sfruttare il sistema di navigazione direttamente sul display a colori della Tracer 9 GT+. Completano il quadro i nuovi blocchetti retroilluminati con joystick.

Anche dalle parti del motore 3 cilindri CP3 da 890 cc per 119 CV a 10.000 giri/min e 93 Nm a 7.000 giri ci sono alcune novità. Arriva un nuovo sistema per il cambio elettronico di 3a generazione integrato con ACC che permette per esempio di scalare una marcia o inserirne una superiore anche con l'ACC attivo, senza che questo si disattivi. Anche le mappe motore D-Mode sono integrate con il sistema IMU a 6 assi della moto e con una serie di sistemi di assistenza al pilota sensibili anche all'inclinazione. In precedenza, il D-Mode funzionava in modo completamente separato sui vari sistemi elettronici di assistenza al pilota a controllo elettronico ed era necessaria una regolazione individuale. Le modalità sono 4, Sport, Street, Rain e Custom. Tutte funzionano insieme al D-mode, al controllo della trazione, al controllo dello slittamento, al controllo dell'impennata e al freno idraulico delle sospensioni elettroniche, per garantire una maggiore capacità di controllo in diverse situazioni di guida.

VEDI ANCHE

Yamaha Tracer 9 GT+ 2023

SPORT E COMFORT Tanta elettronica non poteva mancare anche sotto il profilo delle sospensioni, con telaio pressofuso in alluminio e forcellone in alluminio che possono contare sulle semi-attive KABS (KYB Actimatic Damper System). L'IMU a 6 assi monitora vari sensori e regola automaticamente le forze di smorzamento tramite il gruppo idraulico (HU) e il gruppo di controllo delle sospensioni (SCU). Il sistema può essere impostato in modalità Sport o Comfort ed è in grado di adattarsi a un'ampia varietà di stili di guida regolando costantemente le forze di smorzamento in base alle condizioni di guida. Anche la sella è stata rivista: possiede ora una nuova imbottitura e una forma ridisegnata.

FRENI Piccole modifiche interessano anche il comparto freni, dove troviamo un freno a disco maggiorato, ora da 267 mm, con pinza e pedale ridisegnati. Cambiano anche i serbatoi del liquido frenante, ora di colore fumé.

Le luci della Tracer 9 GT+ sono full LED e non mancano i fari adattivi di Yamaha. Quando la moto viaggia a 5 km/h o più velocemente e l'angolo di inclinazione supera i 7°, i fari adattivi illuminano automaticamente l'interno della curva, sia con un fascio luminoso basso che alto. Completano il quadro delle dotazioni della Tracer 9 GT+ l'ampio plexi regolabile su 10 posizioni, le manopole riscaldate regolabili su 10 livelli, la presa USB A, il cavalletto centrale e le borse laterali rigide mentre, tra gli accessori, c'è la sella riscaldabile, con 10 livelli diversi impostabili.

Yamaha: gamma Tracer 9 2023

La Tracer 9 GT+ sarà disponibile nei colori Icon Performance e Power Grey da maggio 2023, mentre Tracer 9 GT nei nuovi Pure White e Midnight Black, la Tracer 9, invece, in Redline e Midnight Black. Entrambe saranno disponibili da gennaio 2023. I prezzi sono ancora top secret, vedremo se nel corso di EICMA riusciremo a scoprire qualcosa in più...

Pubblicato da Michele Perrino, 07/11/2022