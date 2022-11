Yamaha presenta la nuova R125 2023: la piccola si ispira a R7 e R1

Continuano le novità Yamaha prima di EICMA. Dopo aver presentato le nuove MT-125, MT-07, gli scooter XMax 125 e XMax 300 e le Ténéré 700 aggiornate, oggi tocca alla nuova R125 2023 che cambia a livello estetico, ispirandosi alle sorelle maggiori, ma anche dal punto di vista tecnico.

Yamaha R125 2023

Dal punto di vista estetico la nuova R125 prende ispirazione dalla sorella più grande, la R7. Nuovo il faro a LED bifunzionale, situato al centro a forma di M, con le luci di posizione a LED che sono ispirate proprio alla R7. Più aggressivo il muso, ma nuove sono anche carena e cover serbatoio ridisegnate.

Le novità, come accennavo, vanno oltre l'aspetto puramente estetico. Arriva un nuovo display TFT a colori da 5'' ispirato a quello dell'ammiraglia R1. Sono disponibili 2 temi grafici, Street o Track, che il pilota può scegliere in base alle diverse condizioni di guida. Il primo presenta un tachimetro digitale centrale e un contagiri a barre, mentre nella parte inferiore dello schermo sono presenti spie luminose per indicatori di direzione, abbaglianti, temperatura e non solo. Il tema Track, invece, presenta un cronometro centrale con una memoria di 25 giri situato sotto un contagiri – personalizzabile – a barre. La nuova R125 di Yamaha guadagna anche la connettività bluetooth: tramite l'app MyRide è possibile connettere il proprio smartphone alla moto, con notifiche delle chiamate in arrivo e messaggi a vista sul display, mentre tramite l'app si potranno monitorare i parametri più importanti della moto.

Yamaha R125 2023: il nuovo display TFT da 5''

VEDI ANCHE

TRACTION E QUICKSHIFT La Yamaha R125 col modello 2023 beneficia anche del controllo di trazione disinseribile e il pre-cablaggio per il cambio elettronico: i piloti in erba che lo desiderano potranno quindi aggiungere il sistema per cambi di marcia a gas spalancato.

La R125 2023 può contare sull'arrivo di una nuova piastra della forcella con interruttori sul manubrio ispirati alla R1, mentre riconferma il telaio Deltabox con geometria ottimizzata, la forcella a steli rovesciati KYB da 41 mm, il forcellone in alluminio pressofuso e la pinza freno ad attacco radiale che morde il disco anteriore flottante da 292 mm, mentre al posteriore c'è un più classico disco da 220 mm. Le gomme, su cerchio da 17'', sono le Michelin Pilot Street in misura 100/80 e 140/70. L'ABS è a 2 canali, mentre la frizione è dotata di antisaltellamento. Il motore resta il 125 cc 4 tempi con tecnologia VVA – Variable Valve Actuation – ed è accoppiato a un serbatoio da 11 litri. La sella è a 825 mm da terra.

La nuova Yamaha R125 2023

La nuova Yamaha R125 sarà disponibile, nei colori Icon Blue e Tech Black, nei concessionari a partire dal mese di marzo 2023. Il prezzo non è stato ancora ufficializzato.

Pubblicato da Michele Perrino, 03/11/2022