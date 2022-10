Quanto vale la Yamaha YZR 500 di Kenny Roberts Jr?

Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato una Lambretta... speciale, col motore della Yamaha RD 350 e la livrea Kenny Roberts replica. Oggi restiamo in famiglia, mostrandovi la moto con cui corse Kenny Roberts Jr.: si tratta di una YZR 500 del 1996 in livrea Marlboro, moto 2 tempi precorritrice della moderna MotoGP e della Yamaha YZR M1 di Fabio Quartararo, tanto per capirsi. Quanto potrà valere una moto da corsa tanto prestigiosa? Un sacco, anche perché a impreziosirla ci pensano autografi importanti... Guardate il video.

DA RECORD Ricordate la Honda RC213V-S, la versione stradale della Honda MotoGP di Marquez? Beh, diversi mesi fa vi abbiamo raccontato di come sia diventata la moto giapponese più costosa battuta all'asta. Quale cifra? 237.700 Dollari, l'equivalente di oltre 239.000 Euro al cambio odierno. Beh, la YZR è una vera moto da corsa, quindi il paragone non regge, ma sappiate che l'ha battuta...

SUPER YAMAHA Questa YZR 500 – poco meno di 180 CV per 130 kg di peso – è stata utilizzata da Kenny Roberts Jr. nella stagione '96 ma è stata autografata da Kenny Roberts Sr., Wayne Rainey, Kevin Schwantz e Daniel Pedrosa, alcuni dei più grandi di sempre. Se mai ce ne fosse il bisogno ha guadagnato ancora più valore ed è stata battuta all'asta alla cifra di 321.000 Dollari, l'equivalente di oltre 324.000 Euro. Una cifra impossibile per qualunque comune mortale, meglio rifarsi gli occhi con un'alternativa più papabile: la nuova R9, che potrebbe arrivare molto presto...

Pubblicato da Michele Perrino, 31/10/2022