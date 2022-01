Honda RC213V-S: record all'asta. La moto giapponese più cara di sempre

La Honda RC213V-S stabilisce un nuovo primato. Dopo che, lo scorso ottobre, un esemplare era stata battuto all'asta alla cifra record di 237.700 Dollari – l'equivalente di 209.700 Euro – ora un altro modello è stato venduto a un prezzo persino superiore. La RC213V-S consolida così il primato di moto giapponese più costosa mai venduta a un'asta.

IL RECORD L'asta dello scorso anno, evidentemente, ha convinto anche il possessore della moto numero 29 – quella del nuovo record – che fosse il momento migliore per... monetizzare. E in effetti il prezzo a cui è stata venduta questa RC213V-S gli dà pienamente ragione: 182.500 Sterline, vale a dire qualcosa come 218.210 Euro. Una cifra che va a ritoccare quella del record precedente e conferisce a questa moto il primato di moto giapponese più costosa mai venduta a un'asta anche se, a ben vedere, non si tratta di una considerevole crescita di valore: Honda, infatti, mise in vendita nel 2016 la RC213V-S al prezzo di 188.000 Euro, che diventavano oltre 200.000 con l'acquisto del kit racing.

La Honda RC213V-S andata all'asta è immacolata, ancora nel suo box

ANCORA NELLA SCATOLA Per ogni collezionista che si rispetti avere la moto in condizioni eccellenti è una prerogativa, ma non sempre è possibile. Questa Honda, tuttavia, è praticamente perfetta: è ancora nella sua ''scatola'', ha solo 1 km sul suo odometro e quindi, difatto, non è mai stata utilizzata. Questa RC213V-S è dotata anche del kit racing, che ne porta la potenza da 159 a oltre 215 CV, facendo al contempo scendere il peso fino a 160 kg a secco (-10 kg rispetto alla configurazione standard).

SERIE (PIÙ CHE) LIMITATA La Honda RC213V-S doveva essere realizzata in serie limitata a 213 esemplari ma si dice che ne siano stati realizzati solo 125, il che la renderebbe ancor più esclusiva. La Honda replica MotoGP, tuttavia, non è che una delle tante moto da collezionisti: recentemente la moto usata in Happy Days da Fonzie è andata all'asta per cifre simili, mentra la AJS Porcupine risulta ancora inavvicinabile. E voi spendereste oltre 200.000 Euro per lei?

Pubblicato da Michele Perrino, 05/01/2022