Novità moto

Quando si parla di moto sportive esclusive viene da pensare alla Panigale SP, alla Superleggera o alla nuova M 1000 RR, ma un tempo i costruttori mettevano a disposizione del “popolo” vere e proprie repliche delle MotoGP. La Desmosedici con cui Stoner vinse il mondiale fu la prima, ma anche Honda si accodò con la sua RC213V-S, proprio lei è la protagonista di questa news.

Il mio sogno a due ruote si chiama Honda RC213V-S. La conoscete?

RARA DA RECORD Acquistare uno dei soli 213 esemplari realizzati non era cosa da poco, dato che il prezzo di listino oscillava tra i 205.000 e i 210.000 euro tasse incluse, ma il suo livello di sofisticazione tecnica ne giustificava (anche se è difficile da digerire come concetto) l’esborso. La RC213V-S è così vicina a una vera moto MotoGP, che lo stesso Marc Marquez si è allenato a bordo di una di queste moto per prepararsi alle gare post-infortunio. Dopotutto, è, in sostanza, una MotoGP dotata di kit per la circolazione su strada ( in questo caso la potenza scendeva da 215 CV a 160 CV) con faro e specchietti retrovisori. Nell’ultimo perido la MotoGP replica di Honda ha visto le sue quotazioni salire alle stelle, tanto da infrangere un particolare record: la RC213V-S è la moto giapponese con il prezzo più alto mai raggiunto in un’asta.

LA CIFRA E IL PRECEDENTE RECORD Il 31 ottobre 2021, una RC213V-S immacolata del 2016 è stata venduta per 27.100.000 JPY, l'equivalente di 237.700 dollari. Per curiosità, il precedente record apparteneva ad una Honda CB750 prototipo del 1968 che ha raggiunto l'equivalente di 221.600 dollari nel 2018. È incredibile pensare quanto rapidamente sia aumentato il valore dell'RC213V-S dal suo lancio appena cinque anni fa. Ciò che rende la moto venduta all'asta in Giappone ancora più speciale è il fatto che aveva solo 161 chilometri sul contachilometri, con tutti i componenti del kit competizione da 12.000 dollari ancora da montare, tutti nelle loro scatole originali Honda. Se avete una RC213V-S fregatevi le mani è tempo di fare bei soldi.