Novità moto 2022

Già un mese fa ne parlava il nostro Danilo: Honda sarebbe al lavoro su una nuova CBR1000RR-R SP2 per tornare a vincere in SBK. Adesso, però, le voci parlano di un grande lancio, sfruttando il 30° anniversario dalla nascita della prima CBR 900RR. Ed ecco che arrivano le prime immagini su come potrebbe essere la nuova versione Anniversario della Fireblade.

30 ANNI DOPO E così una nuova, aggiornata, CBR1000RR-R 2022 potrebbe arrivare proprio a EICMA 2021, a 30 anni di distanza dalla mitica CBR 900RR che ha aperto le danze nel 1992. Naturalmente quale migliore occasione per scaldare il cuore degli appassionati se non riproporre la colorazione originaria? Una combinazione potenzialmente perfetta: una moto che riporti la mente al passato ma moderna ed efficace, più facile, per lottare nel 2022 in Superbike.

CAMBIA ANCHE LA MOTO? Nel Mondiale Superbike il team HRC vedrà certamente cambiare i piloti: al posto di Bautista e Haslam, infatti, sono stati annunciati Lecuona e Vierge, rispettivamente provenienti da MotoGP e Moto2. Che cambi anche la moto? Le difficoltà riscontrate nel campionato fanno parlare da tempo di una CBR1000RR-R SP troppo estrema e difficile da portare al limite rispetto alle avversarie. Con una nuova – forse – SP2, chissà, Honda potrebbe davvero lottare per il titolo contro avversari come Rea e Razgatlioglu, veri mattatori del campionato.

Pubblicato da Michele Perrino, 27/10/2021