Novità moto

Honda c’è l’ha anticipata giusto una settimana fa con un intrigante video teaser ed ora ha finalmente tolto i veli alla sua nuova NT 1100 2022, una sport touring a tutti gli effetti che condivide tanto, anzi tantissimo, con la best sella CRF1100L Africa Twin. Al contrario di quest’ultima, però, con il mondo del fuoristrada non ha nulla a che vedere, puntando tutto sulla qualità e sul confort sulle lunghe distanze… rigorosamente da coprire su asfalto. La dotazione di serie è ricchissima e ci sono tante novità, dunque bando alle ciance e dai che si va! Ma prima... guardate il video ufficiale.

La NT 1100 nasce accompagnata dal motto “A new touring era”, ma in quanto a design il family feeling con altri modelli “alati” è evidente. Il frontale ricalca quello dell’X-ADV 750, con la fanaleria full LED (con DRL) accigliata e ben luminosa. Il restante sviluppo della carenatura – al contrario di quanto si vede di frequente – è molto pulito e armonioso. Il design è dunque elegante, ma allo stesso tempo funzionale dato che il cupolino e le carenature sono state sviluppate per ottenere il massimo in quanto a protezione aerodinamica. Montati di serie, i deflettori superiori e inferiori offrono protezione dal vento e dalle intemperie intorno alle braccia e alla parte inferiore del corpo. Il parabrezza è regolabile su 5 livelli, per un totale di 164 mm tra la posizione alta/bassa. Tantissima attenzione è stata data al confort per pilota e passeggero, entrambe le selle promettono una buona imbottitura (quella del guidatore si trova a 820 mm da terra) e il passeggero può sfruttare un pratico maniglione.

RICCA LA DOTAZIONE Sulla NT 1100 2022 la dotazione di serie, rivolta prevalentemente all’utilizzo turistico è ricchissima ma, soprattutto, offerta di serie. Lo sono le manopole riscaldabili, così come il cruise control e le borse laterali. Grazie allo sviluppo orizzontale dello scarico la capienza delle due valige laterali è praticamente identica: 32 litri a destra e 33 a sinistra. Non mancano poi indicatori a cancellazione automatica e segnali di arresto di emergenza, la presa USB, il cavalletto centrale e la presa ACC di serie.

TFT E CONNETTIVITÀ Al centro del ponte di comando, in una disposizione del tutto simile a quella dell’Africa Twin, trova posto lo schermo touch screen TFT da 6,5 ​​pollici. Sono 3 le modalità per consultarne le informazioni – dalla più alla meno ricca – e non poteva mancare la connettività Apple CarPlay®, Android Auto® e Bluetooth, per collegare agevolmente lo smartphone al display TFT e sfruttarne le funzionalità.

Che la NT 1100 abbia tanto in comune con la adventure di casa è evidente, ma la condivisione della componentistica va oltre al motore e al cambio. La NT1100 sfrutta infatti il telaio a semi-doppia culla in acciaio dell'Africa Twin CRF1100L e il telaietto in alluminio imbullonato. Differiscono ovviamente le sospensioni e i freni, a tutto vantaggio dell’utilizzo più sportivo stradale. La forcella è una Showa da 43 mm con steli rovesciati da 150 mm, regolabile nel precarico. Stessa regolazione ed escursione anche per il mono ammortizzatore. I cerchi sono ovviamente in lega con misure di 120/70-17 anteriore e 180/55-17 posteriore. Per quanto riguarda le quote ciclistiche, l’interasse è di 1.535 mm, con inclinazione dell’cannotto e avancorsa rispettivamente di 26,5° e 108 mm e altezza da terra di 175 mm Il peso in ordine di marcia per la NT1100 con cambio manuale è 238 kg, 248 kg con DCT. I doppi dischi anteriori da 310 mm sono morsi da pinze Nissin ad attacco radiale a 4 pistoncini. Il disco posteriore da 256 mm utilizza una pinza a 1 pistoncino.

MOTORE ED ELETTRONICA Il motore è l’elemento più conosciuto, il bicilindrico parallelo a 8 valvole SOHC da 1.084 cc dell'NT1100 è praticamente identico nella sostanza a quello della Africa Twin, anche se Honda comunica di averne studiato specificamente il setting d’aspirazione e scarico. I dati tecnici sono quelli che conosciamo: 102 CV a 7.250 giri e una coppia massima di 104 Nm a 6.250 giri. A comandare le operazioni c’è l’acceleratore elettronico, che permette l’implemento di 3 riding mode preimpostati più due programmabili dall’utente, il controllo di trazione regolabile su tre livelli e quello dell’impennata. Ovviamente non poteva mancare il cambio DCT a doppia frizione, utilizzabile in modalità automatica o manuale, con tre diversi settaggi d’intervento nelle cambiate.

Attualmente non sono ancora stati dichiarati i prezzi delle due versioni di Honda NT1100, né tantomeno la sua data d’arrivo nei concessionari. Presto avremo modo di provarla e raccontarvi come va, magari in quell’occasione avremo maggiori informazioni a riguardo. Per vederla dal vivo, però, potrete recarvi a EICMA 2021, dove sarà assolutamente tra le protagoniste dello stand Honda.

ENGINE Type Liquid-cooled 4-stroke 8-valve Parallel Twin with 270° crank and uni-cam Displacement 1084cc Bore x Stroke 92mm x 81.5mm Compression Ratio 10.1:1 Max. Power Output 75kW at 7,500rpm Max. Torque 104Nm at 6,250rpm Noise Level L-urban73.6dB, L-wot78.4dB - MT;

L-urban 73.6dB, L-wot 79.4dB - DCT Oil Capacity 4.8 - MT

5.2 - DCT FUEL SYSTEM Carburation PGM-FI electronic fuel injection Fuel Tank Capacity 20.4L CO 2 Emissions 116g/km MT 110g/km DCT Fuel Consumption 5L/100km (20km/L) ELECTRICAL SYSTEM Battery Capacity 12V/11.2AH DRIVETRAIN Clutch Type Wet, multiplate clutch Transmission Type MT: 6-speed Manual Transmission

DCT: 6-speed Dual Clutch Transmission Final Drive Chain FRAME Type Semi double cradle CHASSIS Dimensions (L´W´H) 2240mm x 865mm x 1360mm (low screen position) Wheelbase 1,535mm Caster Angle 26.5° Trail 108mm Seat Height 820mm Ground Clearance 175mm Kerb Weight 238Kg - MT

248Kg - DCT SUSPENSION Type Front Showa 43mm SFF-BP type inverted telescopic fork with dial-style preload adjuster, 150mm stroke. Type Rear Monoblock aluminium swing arm with Pro-Link with SHOWA gas-charged damper, hydraulic dial-style preload adjuster, 150mm axle travel. WHEELS Type Front Multi-spoke cast aluminium Type Rear Multi-spoke cast aluminium Tyres Front 120/70R17 M/C Tyres Rear 180/55R17 M/C BRAKES ABS System Type 2-channel ABS Type Front Radial mounted four-piston brake caliper, 310mm floating double disc Type Rear Single piston caliper, 256mm single disc INSTRUMENTS & ELECTRICS Instruments 6.5inch TFT Touch Panel Multi information display & secondary LCD meter Security System HISS Headlight LED with DRL Taillight LED Connectivity Apple CarPlay & Android Auto USB USB 12V Socket Yes Auto Winker cancel Yes Quickshifter Accessory Cruise Control Yes Additional Features 5 Riding Modes

Pubblicato da Danilo Chissalè, 21/10/2021